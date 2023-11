Destituyeron a una jueza en Chubut por besar a un criminal que juzgó

El Tribunal de Enjuiciamiento de Chubut destituyó a la jueza en lo penal de Comodoro Rivadavia, Mariel Suarez, después de que fuera filmada besando a un peligroso delincuente, Cristian Bustos, a quien asesinó a su hijo de 9 meses y mató un policía que intentó capturarlo mientras estaba prófugo. La jueza lo juzgó por el último crimen.

La destitución se basó en mal desempeño, considerando que el acto comprometió la imparcialidad de la jueza y cuestionó su conducta ética. El beso ocurrió la cárcel de Trelew y quedó registrado por las cámaras de seguridad.

La votación para la destitución fue llevada a cabo por el presidente del Tribunal de Enjuiciamiento, Daniel Báez, la diputada provincial Claudia Williams y el abogado Miguel Ángel Barletta, quienes votaron a favor. En contra estuvieron la legisladora Selva Mónica Saso y la abogada María Florencia Góngora.

La jueza Suarez había juzgado a Bustos por el asesinato del policía Leandro Roberts en 2009, cuando intentaba arrestarlo por el crimen de su propio hijo.

EL DESCARGO DE LA JUEZA:

En una entrevista con “El noticiero de la gente” de telefe la jueza dio su versión sobre lo que pasó: “No he tenido relación sentimental ni relación con él. Mi vínculo nada más ha sido en el ámbito laboral”.

Luego comentó que está trabajando en un libro de investigación sobre el “hecho criminal y la vida que rodea a esta persona”.

Sobre el beso dijo: “Nosotros no teníamos la privacidad suficiente como para poder conversar sobre el libro y algunas circunstancias que me tenía que comentar con la autorización de su defensora. Fue esa la idea: que me empiece a contar cosas relacionadas con los hechos en los que se vio involucrado”.

Suarez siguió su relato: “Como pueden ver en las imágenes, yo tenía que estar si o si enchufada la computadora en el lugar, había una ventana, pasaba personal policial. No sabíamos si las cámaras grababan voz, teníamos que tener ese acercamiento para poder hablar”. Luego la periodista le preguntó si hubo beso y la mujer contestó: “No hay un beso de pareja, saludos con abrazos y besos, él me dio”.

