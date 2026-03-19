19 de marzo de 2026 - 08:52

Desplazaron a un comisario por publicar fotos suyas desnudo en los estados de WhatsApp

El uniformado fue apartado de su cargo tras difundir imágenes íntimas en su estado de WhatsApp. El caso es investigado por Asuntos Internos, que analiza si hubo intencionalidad y evalúa posibles sanciones disciplinarias.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un efectivo policial que se desempeñaba como jefe de una dependencia en la ciudad de Frías, en el departamento Choya, fue desplazado de su cargo luego de publicar en su estado de WhatsApp imágenes de sus partes íntimas.

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Según trascendió, el contenido fue visto por autoridades del Departamento de Seguridad Ciudadana Nº 7, con quienes el uniformado mantenía contacto permanente debido a su función al frente de una comisaría. Además, las imágenes también fueron observadas por familiares, amigos, vecinos, colegas y personal subalterno.

De acuerdo a un informe de Nuevo Diario Web al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el hecho fue reportado a la Jefatura de Policía, que ordenó el apartamiento inmediato del cargo.

En tanto, el efectivo quedó a disposición de la Dirección General de Recursos Humanos, que deberá analizar lo ocurrido y determinar posibles sanciones. En ese marco, se investiga si la publicación fue intencional o si se trató de un envío privado que terminó siendo compartido por error en el estado.

Fuentes policiales indicaron que el caso podría encuadrarse dentro de la Ley de Generalidades para el Personal Policial Nº 4.794 de la provincia, que regula los derechos, deberes y el régimen disciplinario de los uniformados.

Entre los artículos que podrían aplicarse figuran el 191, inciso 7, referido a “todo acto que afecte gravemente el prestigio de la institución o la dignidad del funcionario”, y el 190, inciso 13, que contempla “todo acto que afecte gravemente la disciplina o la responsabilidad de la institución”.

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