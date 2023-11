Desenlace fatal: un policía se suicidó tras el resultado final de Boca y Fluminense

Un dramático episodio ocurrió ayer luego de que Boca perdiera ante Fluminense. Un Policía de la Ciudad de Buenos Aires se quitó la vida en su casa ubicada en la ciudad de Claypole. Según la información que brindaron las fuentes judiciales a TN, el joven se disparó con su arma reglamentaria.

El hecho tuvo lugar en la calle Arturo de Bassi en el barrio Don Orione, al sur del conurbano bonaerense. La madre del joven estuvo en diálogo con las autoridades que llegaron al lugar y la mujer de 54 años relató lo sucedido.

Verónica expresó que su hijo, Marcelo Alejandro Morales, quien estaba de franco de servicio, terminó de ver el encuentro del “Xeneize” y fue hasta su habitación en el primer piso.

En ese instante, se disparó en la cien lateral derecha con su pistola reglamentaria marca Beretta. Inmediatamente, una ambulancia acudió lugar y los médicos constataron su fallecimiento.

El barrio donde ocurrió el dramático episodio. Gentileza: TN.

Verónica, en tanto, expresó: “Era re fanático de Boca, si perdía estaba mal, deprimido y triste. Decía que Boca no podía perder. Estaba viendo el partido con su hermano y con su papá. Yo le decía que tenga fe, que íbamos a ganar”.

“Hace tres semanas le dijo al padre que no me cuente nada a mí, pero le dijo ‘si el 4 de noviembre no gana Boca, yo me mato’. El papá pensó que estaba haciendo una joda, no lo tomó en serio”, continuó visiblemente conmovida en diálogo con Crónica TV.

Minutos antes del desenlace fatal, el policía se encontraba junto a su padre y su primo viendo el encuentro. “Cuando me fui de la casa, al rato me llamó la hermana diciéndome que se había pegado un tiro. Todos los partidos que miraba con él estaba loco, era muy fanático. Puteábamos los dos juntos. No amenazó con hacer nada, ni tampoco dio indicios”, indicó su primo.

