16 de mayo de 2026 - 15:40

Desbarataron banda narco en El Algarrobal: secuestraron cocaína y más de $5,8 millones

Tras una investigación de dos meses, se llevaron a cabo cinco allanamientos simultáneos en Las Heras y hubo tres detenidas.

Desbarataron banda narco en Las Heras: hay tres detenidas

Desbarataron banda narco en Las Heras: hay tres detenidas

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Durante un operativo lograron desmantelar una banda narco dedicada al comercio de estupefacientes en el distrito de El Algarrobal, en el departamento de Las Heras.

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El procedimiento consistió en cinco medidas judiciales simultáneas destinadas a desactivar diversos "kioscos" de droga que permitieron capturar al principal proveedor de la zona.

La investigación policial se extendió por más de dos meses, durante los cuales el personal especializado realizó tareas de inteligencia y seguimiento. Estas labores permitieron reconstruir el funcionamiento de la organización e identificar los domicilios que eran utilizados para el fraccionamiento de las sustancias y su posterior venta.

Como resultado de las irrupciones, las autoridades detuvieron a dos mujeres, señaladas como las responsables de la venta al menudeo en los puntos detectados. Asimismo, en uno de los allanamientos, se logró la captura del presunto distribuidor, quien se encargaba de abastecer los puestos de comercialización del distrito.

En cuanto a los elementos incautados, se informó el secuestro de 765 gramos de cocaína, una balanza de precisión y ocho teléfonos celulares que serán clave para el avance de la causa.

Además, la Policía halló más de 5,8 millones de pesos en efectivo, presuntamente vinculados a la recaudación por la venta de estupefacientes.

Tanto los detenidos como el material secuestrado quedaron a disposición de la Justicia Federal. Mientras tanto, la investigación continúa abierta para intentar determinar si existen otras conexiones vinculadas a la comercialización de drogas en la zona.

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