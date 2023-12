Denunciaron que un chico de 13 años fue abusado por dos compañeros en un viaje de estudio

Padres de un adolescente de 13 años denunciaron que su hijo fue abusado sexualmente y brutalmente agredido por dos menores de edad y compañeros de la Orquesta Escuela de Chascomús. El hecho de abuso ocurrió durante un viaje didáctico que organizó la institución en septiembre pasado. Un mes después, los mismos jóvenes agredieron nuevamente al menor, ocasionándole un grave traumatismo cráneo-facial, informó la agencia de noticias Télam.

Según informaron fuentes cercanas a la familia de la víctima, los denunciados ante el Juzgado Penal Juvenil de Dolores son dos menores de 15 y 16 años, y los hechos ocurrieron durante un viaje didáctico que organizó la Orquesta Escuela de Chascomús (OECh) a la localidad de Posadas, Misiones, a comienzos de septiembre, en un hotel donde se hospedó el contingente de jóvenes músicos.

Posteriormente, a comienzos de octubre, los mismos adolescentes señalados en la denuncia de abuso sexual, golpearon y persiguieron al menor en dependencias de la OECh, provocándole lesiones en diferentes partes del cuerpo; la más importante un traumatismo cráneo-facial que dejó tendida a la víctima, sangrando en el suelo del aula principal de la institución musical, ante varios testigos.

De acuerdo a los voceros, esa golpiza fue filmada y las imágenes luego viralizadas por una alumna.

Según el padre del niño “toda esa evidencia, incluyendo el video, declaraciones y fotografías de las lesiones” están hoy en manos de la jueza de Garantías del Departamento Judicial Dolores, María Fernanda Hachmann, quien lleva el caso bajo la carátula de “abuso sexual” y “lesiones”.

Desde el tribunal se impusieron medidas cautelares, como la restricción perimetral y prohibición de contacto de los adolescentes acusados con la víctima.

La familia del niño explicó a Télam que, pese a haber intentando reunirse con las autoridades comunales, “nadie” los recibió y que al denunciar los hechos penalmente, en la Orquesta Escuela les respondieron que no era posible “discontinuar la asistencia de los abusadores”.

Por el contrario, la Dirección de Educación y Cultura de la Provincia de Buenos Aires una vez que tomó conocimiento del caso recibió a la familia de la víctima e inició una investigación interna para determinar responsabilidades aunque aún no se expidieron formalmente en cuáles serán las acciones a instrumentar para evitar que este tipo de hechos se repita.

“Mi hijo no asiste más a la Orquesta Escuela de Chascomús, dado que fueron negligentes al no coordinar correctamente el cronograma necesario para que la víctima no se cruce con los abusadores”, determinó el padre del menor.

