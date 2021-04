Denuncian que Pablo Arancibia, acusado del femicidio de Florencia Romano, se abrió otro perfil de Facebook desde la cárcel

El 12 diciembre de 2020, Mendoza se conmovió ante el femicidio de Florencia Romano , una joven de 14 años que fue encontrada muerta en una acequia de Maipú luego de haber ido a pasar una tarde a la casa de Pablo Arancibia , actualmente detenido y apuntado como el principal sospechoso del asesinato de la adolescente.

A pesar de estar en prisión, el hombre de 34 años no se ha perdido la posibilidad de interactuar en la web. El recluso ha sido denunciado en dos oportunidades de abrir un perfil de Facebook hace meses atrás y en las últimas horas se sumó una tercera.

Nuevo perfil en Facebook de Arancibia. Foto: Gentileza

La acusación fue realizada a través de la propia red social. “Pablito Mansa Gira” es el nombre de usuario que habría utilizado Arancibia para comunicarse con los demás internautas. “El asesino de Flor Romano, denunciar por favor”, dice la publicación que se viralizó.

La denuncia en Facebook. Foto: Gentileza

La primera y segunda vez

Desde la cárcel, Pablo Arancibia ya había participado activamente en las redes sociales. El 2 de febrero pasado, personal del Servicio Penitenciario le secuestró un teléfono al presunto femicida, luego de que se diera a conocer en los medios de que Arancibia tenía un nuevo perfil de Facebook a través del cual se había contactado con algunos viejos compañeros del colegio.

En estos mensajes, Arancibia pedía a una ex compañera que les dijera a sus amigos que no juzgaran ya que “no saben que pasó” ya que él todavía no ha declarado. Así fue como se logró saber que, haciéndose pasar por una adolescente, el hombre habría contactado a algunas chicas menores de edad. Es por esto que se abrió una investigación por grooming.

Perfil falso de Pablo Arancibia, imputado por el femicidio de Florencia Romano.

Un mes y medio de esto, en marzo de 2021, el presunto femicida volvió a aparecer en las redes sociales con otro perfil de Facebook, al que llamó “Pblo Residente”. Esto causó indignación en quienes advirtieron que el principal sospechoso de asesinar a golpes a una nena de 14 años contaba nuevamente con un contacto hacia el exterior.

Usar redes sociales en prisión, ¿es legal?

La pregunta si es legal o no que el detenido pueda navegar libremente por la web se volvió primordial responder tras este suceso. Actualmente, por la pandemia, los reclusos de las cárceles de todo el país pueden tener teléfonos a su disposición para comunicarse con sus familiares a quienes ven pocas veces.

Lo que puede privarlos de este beneficio es la sospecha de que el recluso esté realizando alguna maniobra delictiva para poder secuestrarle el teléfono y abrirle una causa al respecto si así se considera.