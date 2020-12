Confirman que el cuerpo encontrado ayer es el de Florencia Romano: fue identificado por un robot

La noticia que nadie quería conocer fue confirmada durante la madrugada de hoy: el cuerpo hallado en el interior de una acequia de Maipú pertenece a Florencia Romano , la niña de 14 años que era intensamente buscada desde el sábado. Y aunque el trágico e indignante desenlace era prácticamente un hecho desde anoche, oficialmente el Cuerpo Médico Forense confirmó a la 1:50 de hoy que el cadáver era de la niña.

Matías Romano, hermano de Florencia. Orlando Pelichotti / Los Andes

Por el caso hay dos personas imputadas y detenidas, una pareja compuesta por Pablo Arancibia (33) y Micaela Méndez (27). Ambos fueron acusados formalmente como coautores del delito de femicidio -no contempla otra condena que no sea prisión perpetua-. Y ambos serán trasladados durante la mañana de hoy a diferentes cárceles del Servicio Penitenciario de Mendoza.

Micaela Méndez y Pablo Arancibia fueron imputados por el delito de femicidio en grado de coautoría. El Sol

A última hora de ayer, la bronca e indignación se apoderaron de la ciudadanía mendocina. Y es que, aún antes de que se tuviera la confirmación científica de que el cadáver pertenecía a Florencia; el jefe de los Fiscales, Fernando Guzzo confirmó anoche en conferencia de prensa que un vecino de los hoy imputados había llamado al 911 para reportar una situación perturbadora y peligrosa en la casa donde fueron detenidos Arancibia y Méndez: oyó gritos desesperados de una mujer o niña. El detalle es que no solo que no se dio curso al llamado en el centro de monitoreo y operaciones; sino que el operador que recibió el llamado cortó la comunicación. Por esto mismo se ha iniciado un procedimiento administrativo contra el operador que atendió y desestimó el llamado; y no descartan que se lo suspenda.

A esta situación se suma otro detalle inadmisible: los padres de Florencia expresaron que el domingo, cuando fueron a radicar la denuncia por la averiguación de paradero (desaparición) de su hija, no fueron atendidos en una oficina fiscal por falta de personal. Estas dos situaciones, sumadas a declaraciones de autoridades que apuntaron en cierta medida a una supuesta falta de control de los padres en lo referido a las conductas de su hija; no hicieron más que enervar a la ciudadanía. Y en horas de la noche se realizaron marchas y pedidos de justicia en el Kilómetro 0 y en toda la provincia.

Un robot identificó al cuerpo

La triste confirmación de que el cadáver pertenecía a Florencia se obtuvo de forma rápida, en comparación con lo que suelen demorar estos procedimientos. Esto tiene que ver con que, en esta ocasión, se puso en funcionamiento por primera vez el recientemente adquirido robot que obtiene perfiles genéticos en 90 minutos. Se trata de Rapid Hit, la más novedosa incorporación del Registro Provincial de Huellas Genéticas, y que es un equipo de última generación a nivel mundial que permite obtener perfiles genéticos en apenas una hora y media para contrastarlos con la base de datos con los que ya cuenta el Registro Provincial de Huellas Genéticas (alrededor de 50.000).