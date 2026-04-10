Denuncian que el hijo de una diputada libertaria amenazó con un arma a sus compañeros del colegio

Un clima de profunda preocupación se vive en la ciudad de Cipolletti , provincia de Río Negro , tras conocerse una grave denuncia que involucra al hijo de la diputada nacional de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde .

Una diputada de La Libertad Avanza reconoció que su hijo usaba viáticos del Congreso para viajar a Buenos Aires

El hecho ocurrió en el colegio secundario Estación Limay , ubicado en la calle Ingeniero Krause 450, donde la directora del establecimiento radicó una denuncia formal ante la Comisaría Cuarta.

Según consta en la presentación judicial, el alumno, que cursa el segundo año, habría amenazado de muerte a sus compañeros , advirtiéndoles que concurriría a la escuela con un arma de fuego para atacarlos.

Ante la gravedad de la situación, desde la fiscalía solicitaron la implementación de estrictas medidas de prevención y seguridad en el edificio escolar.

Desde la investigación confirmaron que se dio participación a diversos organismos de protección, tales como el SENAF y la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes , con el fin de abordar la problemática de manera integral.

Fuentes judiciales aclararon que, debido a su edad, el menor es no punible, aunque se determinó que no concurrirá al establecimiento educativo mientras se desarrolle el proceso administrativo y legal correspondiente.

Por su parte, la diputada Lorena Villaverde se presentó personalmente en el colegio para mantener una reunión con las autoridades y dialogar sobre lo sucedido.

A pesar de que las clases continuaron con normalidad durante el último viernes, el ambiente en las inmediaciones del colegio se mantiene tenso. Efectivos de la Policía de Río Negro mantienen una custodia permanente en los alrededores de la institución para garantizar la integridad de la comunidad educativa.