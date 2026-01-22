Denuncian al dueño de un supermercado chino que manoseó a una nena de 11 años: el video del momento

Los vecinos del barrio Los Pinos, en Villa Luzuriaga , se encuentran en estado de alerta tras denunciar que el dueño de un supermercado chino manoseó a una niña de 11 años que había ido a realizar una compra. El hecho, que habría ocurrido el pasado lunes por la noche, se dio a conocer luego de que la menor le relatara lo sucedido a su madre.

Según el testimonio de la víctima, ella y una amiga se dirigieron al local para comprar una gaseosa, pero al notar que les faltaba dinero, regresaron a su casa para buscarlo.

Al volver al comercio, el hombre la abordó por la espalda, le cruzó los brazos y la manoseó . Este jueves se difundieron imágenes de cámaras de seguridad que confirman el momento del ataque.

Al ser increpado por los familiares, el comerciante intentó justificarse alegando que, presuntamente, creyó que las menores le estaban robando mercadería . Esta respuesta desató la indignación de los vecinos, quienes iniciaron graves disturbios frente al local ubicado en la zona.

[AHORA] En Villa Luzuriaga, el dueño de un supermercado chino abusó de una menor: la tía de la víctima aseguró que los familiares hicieron "justicia" sacándolo del local, "a los empujones, piñas y patadas", aunque "lo terminaron liberando". @todonoticias https://t.co/wwMMfcBHbR pic.twitter.com/TdXB7c1SAf

Durante las protestas, los manifestantes vandalizaron las paredes con insultos, rompieron vidrios y destruyeron estantes . Además, el martes por la tarde se registraron cortes de calle con quema de llantas y lanzamientos de ladrillos. Como resultado de estos incidentes, la Policía detuvo al tío y al primo de la niña .

El supermercado permanece cerrado desde la mañana del martes y, aunque el lugar cuenta con custodia de la Gendarmería Nacional para evitar nuevos ataques, se desconoce el paradero actual del comerciante.

Este no es el primer conflicto grave que protagoniza el acusado. Según denuncian los vecinos, el hombre ya había sido señalado en diciembre de 2025 (según indican las fuentes) por atropellar brutalmente con su camioneta a un padre y a sus dos hijas de 5 y 9 años en la calle Miguel Cané al 4800.

En aquel episodio, el vehículo embistió a la familia por detrás mientras bajaban de una moto, deteniéndose únicamente al chocar contra un árbol. Mientras que las niñas resultaron ilesas de milagro, el padre salió despedido sobre el capó del vehículo.