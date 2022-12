Declaró la madre de Lucio Dupuy y contó su último contacto con el niño: “Lo lloro en privado”

Magdalena Espósito Valenti, la madre de Lucio Dupuy, el nene de 5 años abusado y asesinado a golpes en noviembre de 2021 en La Pampa declaró este jueves en el juicio que se le sigue a ella y a su pareja por el crimen.

En ese contexto, la mujer contó que esa mañana dejó a Lucio Dupuy “con vida” al cuidado de su novia, y que “al día de hoy” sigue “sin poder creer” lo que le ocurrió. También, afirmó que a su hijo lo “llora en privado” porque es “más humano que hacerlo delante de personas que no lo conocieron”.

Los defensores oficiales y las dos acusadas. Foto: Web

Durante la sexta semana de debate, en el que también está siendo juzgada Abigail Páez, Magdalena Espósito Valenti pidió tomar la palabra ante la jueza Alejandro Ongaro, y los jueces Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora, pero se negó a responder preguntas.

“Cuando lo dejé en mi casa, me saludó, estaba con vida (…) Al día de hoy sigo sin poder creerlo (…). A muchos les parecerá mal que no esté llorando, pero me mentalicé ser lo más fuerte posible para poder hablar claramente”, indicó durante la audiencia del debate oral.

“Yo a Lucio lo lloro en privado, me parece más humano que hacerlo delante de personas que no me conocen a mí, ni conocieron a Lucio, y dijeron un montón de cosas sobre mi supuesto rechazo a la maternidad”, expresó, según un comunicado difundido por el Supremo Tribunal de Justicia de La Pampa.

Por otro lado, su pareja, Abigail Páez, ya había declarado la semana pasada y dijo que su intención “jamás fue lastimarlo y mucho menos matarlo”, que lo “extrañaba mucho”, y que lo ocurrido le “duele en el alma”.

Tribunal Superior de Justicia de La Pampa. Foto: Web

El Ministerio Público Fiscal imputó a la madre de Lucio por “abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por ser la ascendiente, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia entre ella y la víctima menor de 18 años, en concurso real con homicidio calificado por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía”.

Mientras que a Páez se le imputa el mismo delito, pero sin el agravante de ser la ascendiente.

El juicio se lleva a cabo a puertas cerradas, ya que la víctima era menor de edad y se debate un delito contra la integridad sexual. Se lleva a cabo en la sede de la Ciudad Judicial de Santa Rosa, situada en las avenidas Uruguay y Perón, hasta donde las acusadas fueron trasladadas procedentes de la Penitenciaría 1 de San Luis, donde cumplen sus prisiones preventivas.

La aberrante autopsia de Lucio Dupuy

La víctima, Lucio Dupuy.

El crimen de Lucio ocurrió el 26 de noviembre de 2021, cuando el niño murió a raíz de los golpes recibidos en su casa.

Según la autopsia, solicitada por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), el niño “presentaba politraumatismos por golpes, mordeduras y quemaduras, de vieja y reciente data” y que el deceso se produjo por una “hemorragia interna”, producto de las agresiones.