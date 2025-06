Declaró el mozo preso por la muerte de Liam Payne: "Compartí la droga con él, pero no le vendí"

“Yo no sé qué hago acá, si soy buena persona”, afirmó Braian Paíz. El joven de 25 años está preso, procesado y a punto de ir a juicio acusado de venderle la droga que consumió Payne durante sus últimos días de vida en Buenos Aires. “Yo compartí la droga con él, pero no le vendí”, aseguró.

“Dicen que vendí droga, pero no es así, yo no le vendí nada. Me hago cargo de que le llevé la droga pero no fue una venta, en los mensajes que intercambiamos estaba claro eso. Solo soy un consumidor más, nada más. ”, explicó Brian.

El 16 de octubre del año pasado, día en que Liam Payne cayó desde el balcón de su habitación en el tercer piso, Braian se desempeñaba como camarero en un restaurante ubicado en Puerto Madero.

Fue allí donde conoció al músico. Pocos días después de ese primer encuentro y tras haberse conectado a través de Instagram, el exintegrante de One Direction falleció como consecuencia del consumo excesivo de cocaína, alcohol y sertralina, un potente antidepresivo.

De acuerdo con el relato de Braian, el segundo encuentro con el músico fue diferente: “ya fue distinto”. En sus palabras, “me dio para elegir sonidos para remasterizar en un móvil; consumimos mini botellitas de whisky, cinco en total, con cola; él se puso a crear y yo escuchaba lo que él estaba creando e, incluso, lo guardó en su computadora”.

Braian reconoce que en una de las reuniones Liam “estaba consumiendo”. Sin embargo, asegura que “no hubo excesos de alcohol y de drogas” debido a que no contaban con más cantidad. Y concluye con un lamento personal: “Y ahora extraño mi libertad, trabajar, a mi familia, a mi mamá y mis hermanas; incentivar a mis sobrinos con la escuela, vivir como una persona normal, laburadora”.