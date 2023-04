Cronología de la noche en que murió la modelo brasileña en Retiro: “La chica estaba como El Exorcista”

La Justicia intenta determinar qué pasó con Emmily Rodrigues Santos (26), la brasileña que cayó desde el departamento del sexto piso en la calle Libertad al 1500, en Retiro, Buenos Aires. Hace 14 días, Francisco Sáenz Valiente (52) se encuentra alojado en una comisaría de Barracas. Mientras espera que el fiscal Santiago Vismara defina su situación, le escribió una carta a la familia de la joven fallecida y su defensa apunta a que se resuelva la falta de mérito porque -sostiene- “las evidencias van en línea a demostrar su inocencia”.

La autopsia determinó que no había lesiones compatibles con abuso sexual, que no hubo restos genéticos en su cuerpo y que tampoco había lesiones defensivas. Las testigos de esa noche declararon en línea con el empresario y hablaron de una madrugada de excesos.

Emmily llegó a las 22.30 del miércoles al restaurante Gardiner y se reunió con sus amigas. Después de cenar, el grupo siguió hasta Isabel, un bar boliche de Palermo “en el que Emmily consumió drogas y alcohol”, reconocieron los testigos que ya declararon en el expediente, detalla Clarín.

A las 2.50, las cámaras de seguridad detectan la salida de Emmily, que deja el lugar junto a su amiga, Juliana Magalhaes Mourao (37). “No pudo estacionar, el lugar era amplio y ella cedió el volante”, habría dicho la amiga, que también es brasileña y fue testigo presencial de la tragedia.

En el departamento de Sáenz Valiente, un empresario vinculado a los negocios de la minería y del agro, estaban Lía Alves y Dafne Santana, otras dos jóvenes brasileñas.

El departamento de Recoleta. Foto: TN.

Emmily y Juliana llegaron cerca de las 3 de la mañana, según consta en el expediente. Dafne, la última testigo en declarar, dijo que se fue a las 6. Unos chats de Instagram dejaron entrever a una Emmily consciente y ubicada: Se quería ir.

La víctima escribió: “Gorda, ¿a dónde vas? Bajé y ya te habías ido. Te banco”.

Eran las 5.53. Sin respuesta, usó el mismo chat de Instagram para llamarla pero ella no le respondió hasta más tarde.

“Amiga llegué a mi casa. Voy a mimir. Mañana tengo que hacer cosas”, le escribió.

No está claro desde dónde escribió los mensajes, tampoco por qué regresó a la casa de Sáenz Valiente si ya quería irse a su casa. Lo cierto es que volvió al sexto piso del edificio de la calle Libertad.

Según el testimonio de Alves, Emmily ya estaba “excitada” y bajó en el ascensor junto a ella para ver qué pasaba con Dafne que se iba del lugar.

“Estábamos separados, ella con Fran y Juli y yo por otro lado. En un momento, un aproximado creo que a las 7 o 7.30, y como la música estaba tan fuerte y yo también había escabiado, escucho una risa o un llanto y le digo a Juliana que algo le pasaba a su amiga y ella me contestó que no pasaba nada”, contó Alves en su declaración, a la que tuvo acceso Clarín.

“No sé qué pasó, esta chica tuvo un cambio, una transición, una transformación. Y veo que a Emmily le cambió la cara. Los ojos, todo, y lo empujó a Fran. Y no le dice nada cuando lo empuja. Él le dice ‘ya está, ya está’ y se va a la cocina”, dijo la mujer.

“La chica estaba como ‘El Exorcista’”

Luego de eso, Emmily se refugió en la cocina. “La chica estaba como ‘El Exorcista’, no sé, me dio un re miedo. Pensé que iba a agarrar un cuchillo y nos iba a matar a todos”, insistió.

Eran cerca de las 8 de la mañana. Unos 15 minutos después de eso -dice- dejó el lugar. “Me costó irme de ahí”, describió en relación a los pedidos de que no se fuera, de que se quedara en la fiesta. Para ese entonces, Emmily ya se había sacado la camisa y bailaba insinuándose junto a Juliana.

Para la defensa esas fueron las primeras señales del “brote psicótico”. Para la querella, un conflicto que “molestó” a Emmily.

Dafne no pudo precisar si la joven -que poco después caería al vacío desde el sexto piso- había tomado cocaína. “Todos tomaban”, dijo, por lo que “presume que sí”.

“Cocaína rosa”

Habló de tuci, una droga de diseño más conocida como “cocaína rosa”, marihuana, alcohol y cocaína. Emmily, según declaró Dafne, había llevado su propio vapeador para consumir marihuana y lo usó durante toda la noche.

Sáenz Valiente defiende su inocencia basado en los resultados de la autopsia y en el relato de las testigos. También en el consumo de cocaína, tuci y marihuana. Sostienen que cada uno de los invitados tuvo libre elección de consumir o no. “Eran todos adultos experimentados”, insisten.

“Cerca de los 8.15 empezaron los brotes psicóticos de Emmily Rodrigues, que fueron advertidos por Lía Alves, Juliana Mourao y Sáenz Valiente”, justifica la defensa del acusado. Pero no fue hasta las 9 de la mañana que, según consta en el expediente, los vecinos empezaron a llamar a la Policía.

Si bien las pericias determinaron que Rodrígues Santos no tenía signos de haber tenido relaciones sexuales ni consentidas ni producto de una violación, a los abogados de la familia de la joven les resulta “llamativo” que Emmily estuviera desnuda al caer.

No tenía bombacha, corpiño, camisa ni pantalón. Según el relato del acusado, ella se había sacado la ropa interior y perdió el pantalón cuando él quiso retenerla y evitar que se tirara al vacío.

La joven gritaba desesperada por las ventanas pidiendo auxilio. Una vecina de la calle Libertad la vio salir asomando el torso, “las manos del lado de adentro y un hombre canoso que le decía ‘calmate’ de espaldas”.

La ventana por la que cayó Emmily tiene 90 centímetros de alto. Según los abogados de la familia de la víctima, a la misma altura el cuerpo tiene una lesión de arrastre que probaría que la arrojaron.

El frente del edificio de la calle Libertad al 1500 donde la joven cayó al vacío y murió. Gentileza: Clarín.

“Temor” y “enfado”

La vecina, que trabajaba en el lugar, no supo reconocer el piso y le pedía a la mujer que le indicara en qué departamento estaba. Emmily no alcanzó a decir nada más y se volvió a perder dentro del edificio. Más tarde caería al suelo y esa misma mujer pediría auxilio porque la joven agonizaba, desnuda, en un patio interno.

La defensa de Sáenz Valiente dirá que Lía Alves (36) se fue del domicilio por “temor” y “enfado” por el comportamiento errático de Rodrigues Santos.

Luego de varios “intentos por calmar a la víctima”, dicen, Juliana y “Francis” decidieron llamar a la Policía. Efectivamente, dos llamados con tres minutos de diferencia fueron registrados por el 911. “Está como poseída”, le describía el empresario a la operadora.

Mourao habría hecho otras cuatro llamadas a las 9.09 pero al 109 y al 110, en vez de marcar el 107, que es el número correcto para comunicarse con el SAME en la Ciudad de Buenos Aires.

La mujer, que fue la que tenía trato vincular con el empresario y quien llevó a su amiga a la fiesta, es médica y realizó su rotación en el Hospital Fernández.

Sáenz Valiente llamó a las 9.10 primero y notoriamente más desesperado a las 9.13.

Estiman que a las 9.18 la joven cayó al vacío por una ventana de dos hojas, a 90 centímetros del suelo, que terminó con un margen de madera roto.

Cuando llegó la Policía, el empresario y la médica los recibieron en el hall de entrada visiblemente alterados. Aunque reconocieron haber consumido cocaína, no se hallaron rastros en el departamento. La ropa interior de Emmily apareció dentro de su cartera.

Emmily Rodrigues, la joven brasileña de 26 años que murió al caer de un sexto piso en la calle Libertad a 1500, en Ciudad de Buenos Aires.

Los polémicos chats entre Lía Alves y Francisco:

9.30: “Sacale el demonio al engendro ese”.

9.31: “Qué le pasó, se exorcisó? Se transformó?”

9.32: “No se entiende lo que pasó. No me explicaste nada. Malísimo. Una psiquiátrica demente. Yo te vengo a visitar a vos y me tengo que fumar a una desquiciada que no sé de dónde sacaste. Y la otra que es la amiga”.

9.33: “Una más chapa que la otra. No sé de dónde mierda las sacás. Increíble cómo me tuve que ir de tu casa”.

Alrededor de las 9.53, figura una llamada perdida y los mensajes de “Francis” contándole lo que había pasado con Emmily.

Para la defensa, ese chat será clave para determinar que el “estado de alteración” de la joven fallecida venía de antes y que tuvo un “brote psicótico”.

Los representantes de la familia de la joven fallecida delegaron la querella en manos de Ignacio Trimarco que cuestiona estos mensajes y la diferencia horaria. “Qué casualidad. Lía se va a las 8, Emmily cae 9.18 y justo 9.30 a ella se le ocurre mandar mensajes diciendo que estaba endemoniada”, ironiza.

El defensor de Sáenz Valiente presentará este viernes por la mañana un pedido al fiscal Vismara para que resuelva la falta de mérito, al considerar que no hay evidencias de la responsabilidad de su cliente en la causa de homicidio. Se basa en diez elementos que consideró claves para probar la inocencia de su defendido.