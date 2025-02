Crimen de Kim Gómez: el ministro de Seguridad de Kicillof culpó a Milei y a la Justicia

"Cuando pasan estas cosas hay un montón de actores. No es algo que podamos resolver sólo el Ministerio de Seguridad y la policía", dijo el funcionario este jueves en radio con Vos.

Alonso respaldó la gestión bonaerense al argumentar que Kicillof es el gobernador con menos homicidios: "No se están valorando los resultados de una política que ha reducido los homicidios. Es el gobernador con menos homicidios dolosos, no es casualidad ni arte de magia ".

"Pensar que el desprecio por la vida que muestran estos pibes, el desprecio por la procuración de justicia que mostró la fiscal soltándolos, el desprecio que mostró la fiscal al soltar al pibe ese que se enfrentó a tiros por la Policía y a la semana mató a una persona, lo que ocurrió en Vicente López (mujer asesinada durante robo de vehículo).. . Hay causas profundas que tienen que ver con la vida social , con un modelo económico . La Policía hace un trabajo serio y contundente. No hay zonas liberadas", afirmó Alonso.

"Nos sacaron $750.000 millones que financiaban la política de seguridad", denunció el funcionario bonaerense en contra de la Nación.

"La ministra (Patricia) Bullrich me pidió patrulleros para Rosario, los mandamos por 90 días y una senadora de PBA me inicia una causa penal y el Presidente le da like en las redes sociales. Es un desquicio", agregó.

Y acusó al gobierno de Javier Milei de "generar caos" y una situación de "desolación" en la provincia de Buenos Aires, a través del debate en las redes sociales y los programas de televisión.

"Esto es un desquicio. Hay una agenda que construyen todo el tiempo", lanzó. "La lucha contra el delito se vuelve efectiva con hechos e inversión, no con frases del tipo de 'hay que meter bala', 'las manos manchadas de sangre'... Con eso no resolvemos nada", reflexionó el funcionario bonaerense.