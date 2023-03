Córdoba: médicas fueron amenazadas con un arma mientras atendían a un hombre herido en la guardia

Una médica pediatra que ejerce en la guardia del hospital Eva Perón de Córdoba denunció este domingo que fue apuntada con un arma en la cabeza junto a otra doctora y una enfermera. El hecho ocurrió cerca de las 2:30, cuando un hombre con una herida de bala ingresó con dos acompañantes.

El establecimiento, ubicado en avenida Santa Ana al 4800 del barrio Las Violetas, ha sido testigo de múltiples episodios de violencia similares, de acuerdo con los testimonios obtenidos por el medio ElDoceTv.

“Lo de hoy fue límite, nunca viví una situación así”, declaró una de las médicas al medio. Todo habría comenzado cuando un paciente de 21 años ingresó a la guardia en silla de ruedas junto a otros dos hombres que lo asistían. El joven presentaba una herida de bala en su pierna

Érica contó que debieron pedirle a los acompañantes del herido que abandonaran el lugar para poder proceder con la atención. “Salieron del shockroom pero a los minutos irrumpió otro hombre en la sala. Entró como si nada cuando estábamos revisando al herido para ver dónde tenía el balazo”, agregó.

La profesional relató que el hombre inquiría al paciente para que le dijera “quien lo había herido”. Allí, Érica le pidió al desconocido que se retirara y como respuesta, el individuo “sacó un arma para apuntarnos”, aseguró la médica. En un posteo realizado en Instagram por una de las médicas, indicaron que al hombre se le cayó una bala en el momento en que les exigía que salvaran la vida del joven.

Publicación en Instagram de una de las profesionales. Foto: Instagram.

“Yo cerré los ojos, me quedé paralizada porque pensé que disparaba. La enfermera se arrodilló y la otra médica en la reacción salió corriendo pidiendo que lo detengan, pero nadie lo paró”, recordó. Sin embargo, de acuerdo con ElDoceTv, el Ministerio de Salud habría informado que en el lugar había tres agentes de seguridad privada y dos efectivos en las inmediaciones.

Horas después, el joven herido se retiró del establecimiento sin recibir el alta médica junto a su acompañante. De acuerdo con la Policía local, un hombre le habría disparado al paciente en circunstancias que se investigan.

La pediatra radicó la denuncia alrededor de las 9:30 del domingo en la Unidad Judicial 21, donde expresó que la situación “es muy alarmante, estamos expuestos”. Y agregó: “Estuve siete horas esperando para que me tomaran la declaración, pero me quedé porque voy a intentar que esto cambie. El equipo es fantástico, la voluntad que hay en el equipo médico pocas veces la he visto, pero esto sobrepasó todos los límites”.

En lo que respecta al Ministerio de Salud, mediante un comunicado informaron: “Ante esta situación, el secretario de Salud, Sergio Metrebián, junto al director de hospitales de capital, Carlos Giordana, se hicieron presentes en el hospital, para conversar con el personal de seguridad, el jefe de enfermería y los médicos de guardia”.

“Inmediatamente, el jefe de turno policial dispuso que un efectivo policial quede apostado en la guardia en todo momento, y se solicitó al director del hospital que ponga a disposición de la fiscalía interviniente, Dr Ernesto De Aragon toda la información que fuera pertinente. Entre ellas, las imágenes de las cámaras del sistema de videovigilancia del hospital”, concluyeron.