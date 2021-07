Conmoción por el joven peluquero que corrió desnudo, se desplomó y murió en una plaza

Un joven peluquero de 27 murió este martes en una plaza pública y las circunstancias de su deceso son investigadas por las autoridades luego de que se estableciera que la víctima fue hallada desnuda.

El fallecido fue identificado como Matías Ruiz, un estilista oriundo de Tucumán y cuyo cuerpo fue localizado en una plaza del parque San Martín, en la ciudad de Salta.

Ruiz fue visto corriendo desnudo minutos antes de su muerte, sobre las inmediaciones de calle Santa Fe, cerca de su domicilio. Según lo estableció la investigación preliminar, el joven iba a toda velocidad sin ropa, dando muestras de que atravesaba una crisis.

Un grupo de policías advirtieron la situación y acudieron a él cuando lo vieron tendido en el suelo, sobre la plaza. Al llegar contemplaron que el muchacho estaba extenuado.

Según trascendió, el chico al recibir los primeros auxilios ya mostraba signos de una descompensación cardíaca muy severa. El personal médico intentó estabilizarlo, pero se decidió su traslado al hospital San Bernardo, a dónde habría llegado sin vida.

En las grabaciones registradas en el lugar, se observa a Ruiz correr a toda velocidad y sin prendas, y al llegar al espacio verde se desplomó. La prensa local indicó que la víctima no presentaba signos de violencia, pero que padecía algún trauma por la caída y tendría una severa adicción a las drogas .

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gustavo Torres Rubelt, intervino en la causa y ordenó la autopsia, la requisa del domicilio de donde salió el joven y el análisis de los últimos minutos que pasó en el lugar.

Pedido de ayuda para trasladar el cuerpo

Tras conocerse la novedad de su muerte, familiares y amigos despidieron al peluquero en las redes y también solicitaron colaboración económica para trasladar el cuerpo.

“Amigo querido!!!! Mi loco lindo, te voy a extrañar, no sé qué pasó me sorprendió enterarme de que ya no vas a estar aquí con nosotros, todavía no caigo, pensar q hablamos hace unos días para comer algo y ahora me encuentro aquí sabiendo q no te voy a volver a ver, te mando un abrazo al cielo, ya sos un angelito más. Toda la fuerza del mundo para la familia de Matías Ruiz”, escribió su amiga Natalia Cornejo en Facebook.

“Necesitamos traer el cuerpo de Mati para ser despedido como se merece, por favor. Cualquier aporte suma! $10, $50, $100, lo que sea siempre ayuda!! Belén Nanni se encarga de la colecta. Gracias”, pidieron otros amigos y familiares en las redes.