Conmoción: encontraron a una jubilada muerta adentro de un bingo

Una mujer de 69 años fue encontrada sin vida en el interior del Bingo La Plata, lo que generó conmoción entre los presentes y motivó un operativo policial para esclarecer las circunstancias del hecho.

Una mujer de 69 años fue encontrada sin vida en el interior del Bingo La Plata, lo que generó conmoción entre los presentes y motivó un operativo policial para esclarecer las circunstancias del hecho.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el hallazgo se produjo luego de que el servicio de emergencias fuera alertado por la presencia de una jubilada inconsciente dentro del establecimiento, ubicado en la intersección de Diagonal 80 y 116 de La Plata.

Al arribar al lugar, los efectivos fueron guiados por personal de seguridad privada, quienes indicaron que la mujer se encontraba descompuesta en el baño de mujeres. Minutos más tarde, una ambulancia confirmó el fallecimiento.

De acuerdo con el parte médico, el cuerpo no presentaba signos de violencia ni indicios de faltantes, lo que en principio descartaría la intervención de terceros.

La víctima fue identificada como Gloria Eugenia Rodríguez Blanco, quien era habitué del bingo y, según declararon testigos, padecía diversos problemas de salud.

Interviene en la causa la UFI N°1 de La Plata, que dispuso la realización de las pericias correspondientes y el traslado del cuerpo a la morgue policial para la autopsia. El expediente fue caratulado como “averiguación de causales de muerte”.