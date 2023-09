Conmoción en Salta: un niño de 11 años murió y detuvieron a su madre

La muerte de un niño de 11 años, identificado como Leonel Guillermo Francia, conmocionó a la provincia de Salta. El trágico episodio ocurrió el jueves pasado cuando la madre del menor lo llevó al centro de salud por sus propios medios, pero lamentablemente, al llegar al hospital, el niño ya no tenía signos vitales.

La situación tomó un giro sombrío cuando los médicos que lo atendieron notaron no solo la ausencia de signos vitales, sino también la presencia de múltiples lesiones y heridas en diferentes partes del cuerpo del niño. Según el parte médico difundido por el diario El Tribuno de Salta, las heridas incluían “escoriaciones en brazos, piernas, lesiones en el pie, un hematoma en el lóbulo frontal derecho de la cabeza, sangrado de oído y una herida abierta en el mentón”.

Su madre lo llevó al Hospital Papa Francisco con múltiples heridas en el cuerpo.

Las sospechas sobre las circunstancias de la muerte del niño se multiplicaron debido a la cantidad y gravedad de las lesiones que presentaba. El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados Contra las Personas, Leandro Flores, tomó inmediatamente cartas en el asunto y solicitó la colaboración de la Unidad de Investigación del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) para esclarecer el trágico incidente.

En busca de obtener más detalles y evidencia relevante para la investigación, Flores ordenó que se realizaran exámenes forenses al cuerpo de Leonel Francia por parte del Servicio Médico y el Departamento de Criminalística.

Como resultado de las averiguaciones iniciales y la gravedad de las lesiones, el fiscal solicitó al Juzgado de Garantías N°7 de Salta la detención de la madre del menor, quien fue acusada de estar relacionada con la muerte del niño. Esto se basó en el análisis de las heridas y los testimonios de vecinos del barrio Solidaridad, donde vivían. Además a la mujer se la imputó provisionalmente del “delito de homicidio calificado por el vínculo”.

La madre de la víctima declaró que su hijo había sufrido un accidente mientras jugaba en el segundo piso de su casa, que actualmente está en construcción. Según su testimonio, después de la caída, el niño se acostó a dormir y al día siguiente no reaccionaba cuando intentó despertarlo. La fiscalía, en este momento, está trabajando para esclarecer las circunstancias que rodean la trágica muerte de Leonel Francia y determinar la responsabilidad de su madre en este doloroso suceso.

Los estremecedores relatos de los vecinos que complican a la madre

Vecinos de la madre de Leonel Guillermo Francia dieron detalles de cómo era el trato de ella hacia su hijo: no solo lo golpeaba, sino que lo obligaba a hacer trabajos de fuerza y lo dejaba sin comer como castigo.

Una vecina del barrio Solidaridad de Salta, donde Leonel y su madre vivían en una casa en construcción, contó “La mamá le pegaba y lo tenía castigado todas las semanas sin comer”. Además, dijo que su hija, compañera de escuela de la víctima, le contó que lo habían visto con moretones en los brazos en una clase de educación física, pero Leonel respondió que eran porque se había caído de la escalera.

La mujer contó al canal 10 TV de Salta: “Él le dijo a mi hija que él, cuando iba a la escuela, estaba con el desayuno de la escuela nada más, y él esperaba al otro día para volver a tomar el té y mi hija me decía que le compraba cosas en la escuela porque él tenía hambre”.

A su vez otra vecina exclamó: “La madre lo hacía trabajar en el corralón, le hacía cargar ladrillos. Lo ponía hacer trabajos de un hombre. Él tenía que levantarse a las 6:00, abrir el corralón y dejarlo baldeado para que lo dejara ir a la escuela. Si no, no lo dejaba ir”.

Según trascendió, el padre del menor estaba separado de la madre y no vivía con ellos. “Vamos a pedir justicia hasta que se haga justicia. Hubo tantas denuncias para que se hiciera justicia y no se hizo. ¿Cómo no se lo entregaron al padre cuando él tuvo la audiencia con la fiscal, si sabían que era maltratado?”, denunció otra mujer que comentó que el nene de 11 años vivía con su tía materna, quien estaba al tanto de la violencia que sufría Leonel.

Un grupo abundante de personas hicieron una manifestación y algunas mamás de compañeros de escuela de Leonel aseguraron que “era muy querido”, “conocido en el barrio” y que siempre “se manejaba solo”.

El niño asistía a la Academia Premilitar “General José de San Martín”donde llegó a ser cadete y le rindieron un emotivo homenaje al pie del cabildo salteño.

