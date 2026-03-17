Condenaron a dos exfuncionarios de "Paco" Pérez por emitir facturas "truchas": uno deberá devolver $80 millones

Dos funcionarios de la Dirección de Ganadería de Mendoza durante la gestión del exgobernador Francisco Paco Pérez fueron condenados durante un juicio en el que se los acusó de haber falsificado, en 2017, facturas de servicios que nunca se prestaron.

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Esta mañana un tribunal conformado por los jueces Mateo Bermejo, David Mangiafico, y Carlos Torres fijó una pena de 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para Javier Romo, exencargado de compra s de la Dirección de Ganadería, por el delito de “fraude a la Administración Pública” .

En tanto que Juan Manuel Tejada, exdirector de la Dirección de Ganadería, el tribunal lo condenó al pago de $ 80 millones de multa y 7 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de malversación culposa de caudales públicos .

Durante el debate que comenzó agosto del año pasado fiscal Laura Rousselle, había considerado inicialmente la falsación de 56 facturas por un valor de $252.903,72, tal como lo había investigado inicialmente otro fiscal.

Pero esta cifra se incrementó marcadamente ya que durante el juicio se modificó y antes de realizar su alegato, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la actualización del monto del monto del perjuicio a los peritos el Cuerpo Médico Forense. Así el importe pasó de $ 4 millones a $ 300 millones.

A la hora de la acusación Rouselle pidió una condena de $ 110 millones para Tejeda y 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para Romo.

Con anterioridad, en juicios abreviados, otros funcionarios fueron condenados a penas menores por los mismos delitos, en tanto que Rodolfo Daniel Narváez, ex Jefe de la División Habilitación sigue bajo investigación.

Facturas apócrifas

El debate había comenzado el 12 de agosto pasado, cuando los jueces escucharon a los primeros testigos del caso. Según la acusación inicial, Tejada y Romo, para llevar adelante la malversación de fondos, falsificaron facturas que varios monotributistas en la que se acreditaban supuestos servicios que habrían realizado para la Dirección de Ganadería de Mendoza.

La investigación sostiene que esas facturas eran apócrifas ya que los monotributistas de caso, nunca fueron proveedores de Ganadería y nunca facturaron servicios para ese organismo.

Algunos testigos que declararon durante la investigación por falsificación de facturas realizada por el fiscal Juan Manuel Bancalari, negaron en muchos casos haber contratado a la imprenta que figura en las facturas apócrifas, desconociendo el logo utilizado al momento de la impresión.

La imputación detalla las facturas falsas que, supuestamente, fueron emitidas por los proveedores Arsenio José Torreón (8 facturas), Mario Alberto Valdez Araya (9), Santiago Buso (18) y Hernán Nelson Rivas (20).

Los acusados habrían realizado “56 operaciones fraudulentas en virtud de rendición de cuenta de erogaciones públicas mediante facturas apócrifas, que acreditaban la prestación de servicios a favor de la Dirección de Ganadería de Mendoza por parte de Arsenio Nelson Rivas, servicios que no han sido llevados a cabo”, sostiene la acusación fiscal inicial.

Detallando a continuación que mediante este ardid habrían obtenido “un lucro indebido en perjuicio del Estado Provincial por la suma de total de $252.903,72”

En agosto de 2017 el Tribunal de Cuentas falló contra a ex responsable la Dirección de Ganadería por 558.267 pesos.