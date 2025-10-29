29 de octubre de 2025 - 10:25

Condenaron al peligroso preso que amenazó a la fiscal Claudia Ríos durante un juicio y el video se viralizó

Hugo Arredondo fue sentenciado durante un juicio abreviado a 5 años de prisión y la pena se sumó a otras dos que ya tenía: una a perpetua y otra a 14 años de cárcel.

Ataque a fiscal Ríos fue captado por la cámara de seguridad del juzgado

Los Andes | Redacción Policiales
El intento de asesinato a la fiscal Claudia Ríos que no fue: juzgan por amenazas al preso que protagonizó un polémico video

Triple femicidio de Florencio Varela: qué dijo Señor J, el señalado como el autor intelectual del crimen.

Triple femicidio de Florencio Varela: qué dijo "Señor J", el señalado como el autor intelectual del crimen

Ayer, la jueza Belén Salido sentenció a 5 años de cárcel a Hugo Eduardo Arredondo Suarez (39), homologando así un acuerdo entre el fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual Gonzalo Marzal y la defensora oficial Marian Gil Moya.

Arredondo fue condenado por “amenazas agravadas por el uso de arma, evasión en grado de tentativa, privación ilegítima de la libertad agravada” y la pena de 5 años se unificó con otras dos anteriores.

La Fiscal de Homicidios Claudia Rios Foto: José Gutierrez / Los Andes
Arredondo cumple una condena de prisión perpetua por el asesinato de Jorge Montilla (51), un comerciante que fue baleado en marzo de 2015, en la puerta de su casa en el barrio Tamarindos II de Las Heras, cuando le quisieron robar una camioneta Toyota Hilux.

Además fue condenado a 14 años por el asesinato de Nicolás Lozano (23), quien fue apuñalado el 26 de diciembre de 2019 en el interior de uno los calabozos del módulo 5, en el ala 2 de la cárcel de Almafuerte.

En un primer momento, Arredondo había sido imputado por el delito de “tentativa de homicidio y dos hechos de lesiones leves”, pero las imágenes que registraron las cámaras de seguridad de la sala hicieron dar marcha atrás con la imputación, ya que el video mostraba que no hubo intención de matar a la magistrada.

Un video registró la acción

Según las imágenes registrado el 13 de setiembre de 2023, tras un cuarto intermedio del debate los tres presos custodiados por los penitenciarios, van ocupando sus lugares: uno se ubica detrás de la defensora Ximena Morales, otros dos a su costado, y todo queda listo para comenzar, con la fiscal Ríos a la izquierda de la defensora y los imputados ya sin las esposas

Inesperadamente Arredondo se levanta de su asiento y sale corriendo hacia la fiscal empuñando una chuza, pasa por delante de la defensora, un guardia intenta detenerlo con los brazos y ensaya una zancadilla, pero no logra detenerlo.

Arredondo sale del cuadro y se ve como la fiscal y el preso no tienen contacto -es decir, no se ve que él no intentara matarla-, sino que la fiscal corre y termina abrazándose a un penitenciario, dándole la espalda a otro de los presos.

En tanto que Arredondo salta una valla, por lo que las tres pasantes que estaban en la sala salen hacia distintos lugares perseguidos por los rezagados penitenciarios.

En ese momento, la acción empieza de desarrollarse fuera de la sala: allí el preso toma a una pasante y luego es reducido por un empleado judicial y algunos penitenciarios.

