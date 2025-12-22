22 de diciembre de 2025 - 23:48

Condenaron a 14 años de prisión a un ginecólogo por abusos sexuales a pacientes en Burzaco

El médico Diego Javier Clementi fue condenado a 14 años de prisión por abusar sexualmente de pacientes durante consultas ginecológicas en Burzaco. Además, quedó inhabilitado de por vida para ejercer la medicina.

Condenaron al ginecólogo Diego Clementi por abusar de sus pacientes.

Los Andes | Redacción Policiales
El ginecólogo Diego Javier Clementi fue condenado este viernes a 14 años de prisión por abusar sexualmente de sus pacientes en el consultorio donde atendía en la localidad bonaerense de Burzaco, Buenos Aires. El fallo fue dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Lomas de Zamora.

La sentencia establece que el médico cumplirá la pena bajo arresto domiciliario, con tobillera electrónica, y que será inhabilitado de por vida para ejercer la medicina. Además, será incorporado al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual (RNDG).

Clementi fue declarado culpable por el delito de abuso sexual con acceso carnal, gravemente ultrajante en cinco hechos, y abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real con acceso carnal en otros tres casos.

Diego Javier Clementi fue denunciado por ocho mujeres por presuntos abusos.

Según se acreditó durante el juicio, los ataques ocurrieron entre 2017 y 2022, mientras el médico atendía a las víctimas en su consultorio. La fiscalía sostuvo que el ginecólogo aprovechaba la relación de confianza propia del vínculo médico-paciente durante los chequeos ginecológicos para cometer los abusos.

A comienzos de este año, Claudia Perugino, abogada de varias de las víctimas, había denunciado que Clementi seguía atendiendo en un consultorio de una clínica privada de Burzaco, pese a las graves acusaciones en su contra.

Tras conocerse el fallo, la letrada destacó la resolución judicial y afirmó: “Llegó después de 7 años de proceso judicial”, al tiempo que agradeció el acompañamiento recibido durante el reclamo de justicia.

