"Cinco veces": aberrante testimonio de la mamá que denuncia que su hija fue abusada en la escuela

La mujer dio detalles de la denuncia contra un albañil en la escuela Abraham Lemos de Los Corralitos (Guaymallén) por el presunto abuso sexual de su hija de 9 años.

La mujer que denunció que su hija de 9 años fue abusada en la escuela 1-149 Abraham Lemos de Los Corralitos (Guaymallén) brindó este miércoles detalles escalofriantes sobre los ataques que la niña le contó que habría sufrido.

La mamá, a quien no se identificará para resguardar la identidad de la denunciante, contó, incluso, que el presunto agresor -un albañil que trabajaba en el establecimiento- la atacó durante varios días mientras estaba en la escuela y la amenazaba con encontrarse en el baño a una determinada hora.

"Le decía que si llegaba a contar algo, nos iba a matar a las dos. Y que, cuando pasara en el micro, ella me iba a ver colgada en el matadero (NdA: hay uno en las inmediaciones de la zona), degollada", destacó la mujer, con la voz entrecortada.

Si bien aún no hay confirmaciones oficiales desde el Ministerio Público Fiscal, extraoficialmente trascendió que en los primeros controles realizados a la niña confirmaron que no hay desgarro, aunque se observa una lesión compatible con desgarro (se desconoce la antigüedad).

Además, se confirmó que los obreros no tienen antecedentes penales de ningún tipo.