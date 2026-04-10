Choque y vuelco en Acceso Sur de Godoy Cruz: una camioneta quedó entre dos carriles

El siniestro ocurrió este viernes por la tarde a la altura de calle Rawson e involucró a una camioneta y un automóvil.

Un aparatoso siniestro vial ocurrió este viernes donde dos vehículos chocaron y uno de ellos terminó volcando entre los dos carriles del Acceso Sur, en el departamento de Godoy Cruz.

El hecho ocurrió alrededor de las 15 horas en el Acceso Sur llegando a calle Rawson. De acuerdo con la información oficial, el hecho involucró a dos vehículos que se desplazaban en la misma dirección: una camioneta Ford Ranger, conducida por un hombre de 37 años y un Renault Sandero, al mando de un hombre de 41 años.

Por razones que los peritos intentan establecer, se produjo una fuerte colisión entre ellos. A raíz del impacto, la Ford Ranger perdió la estabilidad y terminó volcando entre los dos carriles de la transitada vía, lo que generó complicaciones en el flujo vehicular de la zona.

Minutos después del accidente, arribó al lugar una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). El profesional médico a cargo procedió a examinar a los conductores en el sitio, diagnosticando a ambos con "politraumatismos leves", descartando en primera instancia heridas de mayor gravedad.