Choque cerca del ACI de Uspallata: un camión volcado y corte total de la Ruta 7

En la noche de este jueves, un accidente entre dos camiones se registró en la Ruta 7, a 3 km del ACI Uspallata. Allí, un camión colisionó a otro en su costado produciendo que volcara.

Ambos conductores fueron asistidos ante la llegada de la ambulancia. Según informó Osvaldo Valle, vocero de Gendarmería Nacional en Mendoza, los choferes se encuentran en buen estado.

Por otra parte, la ruta permanece totalmente cortada en su tránsito. Ahora se coordina el corte para las salidas de camiones y vehículos particulares.