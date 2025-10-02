2 de octubre de 2025 - 23:39

Choque cerca del ACI de Uspallata: un camión volcado y corte total de la Ruta 7

El accidente ocurrió a escasos kilómetros del ACI de Uspallata. Las autoridades pertinentes coordinan el tránsito.

Vuelco de un camión a 3 km del ACI Uspallata.

X / @VALLEOVA
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

En la noche de este jueves, un accidente entre dos camiones se registró en la Ruta 7, a 3 km del ACI Uspallata. Allí, un camión colisionó a otro en su costado produciendo que volcara.

Controles de alcoholemia en Mendoza. Prensa Gobierno

Atención conductores: una multa por alcoholemia podría costar más de $5 millones en 2026

Por Martín Fernández Russo
Accidente en Uspallata: dos mujeres heridas tras el vuelco de una Trafic en Ruta 7

Volcó una trafic sobre Ruta 7, en Uspallata: dos mujeres heridas

Por Redacción Policiales

Ambos conductores fueron asistidos ante la llegada de la ambulancia. Según informó Osvaldo Valle, vocero de Gendarmería Nacional en Mendoza, los choferes se encuentran en buen estado.

Por otra parte, la ruta permanece totalmente cortada en su tránsito. Ahora se coordina el corte para las salidas de camiones y vehículos particulares.

Desde Alta montaña también se realizan anillos de seguridad. La alerta llegó a Vialidad nacional, mientras Gendarmería actúa en la emergencia.

