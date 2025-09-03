3 de septiembre de 2025 - 08:01

Choque en cadena entre tres colectivos complicó el tránsito en Ciudad: tres heridos

Algunos pasajeros debieron ser atendidos por leves lesiones. Ocurrió en una parada cercana a la plaza Sarmiento.

Choque entre tres colectivos en calle Montecaseros de Ciudad

Foto:

Gentileza / X @radiomitremza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un choque en cadena entre tres colectivos se registró en la mañana de este miércoles en pleno Centro y dejó a tres pasajeros lesionados.

El siniestro ocurrió cerca de las 7, en calle Montecaseros, entre Lavalle y Buenos Aires (Ciudad), y dejó como saldo al menos tres pasajeros atendidos por personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC).

En el accidente estuvieron involucrados dos colectivos del Grupo 700 y uno del Grupo 900 en una parada cercana a la plaza Sarmiento. La colisión generó escenas de tensión dentro de las unidades, ya que varios pasajeros sufrieron golpes y crisis nerviosas, aunque sin revestir gravedad.

Personal policial y de Tránsito Municipal trabajaron en el lugar para ordenar la circulación, que se vio reducida y provocó demoras en una de las arterias más transitadas a la hora de entrada a los colegios y trabajos.

Se investigan las causas de la colisión.

