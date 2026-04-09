Cayó un banda de entraderas y uno de los delincuentes fue encontrado en un lugar insólito: el video

Tras una investigación que se extendió durante más de un mes, la Policía logró desarticular una banda acusada de cometer entraderas y detener a sus integrantes en el partido bonaerense de San Martín. El procedimiento dejó una escena insólita: uno de los implicados fue encontrado oculto en un lugar insólito .

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El detenido, identificado como Luis Antonio Funes, permanecía escondido debajo de un jacuzzi . Sin embargo, la forma en la que se ocultaba sorprendió aún más. La policía publicó videos en las redes sociales, donde se observa que el lugar estaba acondicionado con provisiones.

Según las imágenes, tenía agua, comida y hasta un respirador para permanecer el tiempo necesario , con el fin de evadir a las autoridades durante varias horas sin ser detectado.

El operativo fue llevado adelante por personal de la DDI San Martín de la Policía Bonaerense, con la colaboración de efectivos de la Policía de Entre Ríos, en el marco de una causa por dos robos ocurridos en febrero .

De acuerdo a la investigación, el primer hecho se registró durante la madrugada del 1 de febrero, cuando los delincuentes ingresaron a la vivienda de una mujer de 62 años. En el lugar, la redujeron con un golpe en la cabeza y la ataron de pies y manos. Luego, se apoderaron de 5 millones de pesos, joyas de oro, una escopeta antigua y un auto Citröen C3, con el que escaparon.

Semanas más tarde, la banda volvió a actuar en la ciudad entrerriana de Gualeguay. En esta ocasión, la víctima fue un hombre de 39 años que no se encontraba en su domicilio al momento del robo.

Los ladrones recorrieron la casa y sustrajeron 3.500 dólares, además de varios electrodomésticos. Tras este segundo golpe, la Policía de Entre Ríos logró establecer que los sospechosos residían en San Martín, lo que permitió avanzar con la investigación.

Embed LO BUSCABAN POR UN VIOLENTO ASALTO, SE ESCONDÍA DEBAJO DE UN JACUZZI

- Operativo de la DDI San Martín para atrapar a un prófugo por un violento asalto en Gualeguay. pic.twitter.com/Qu18oAZ3Vo — Vía Szeta (@mauroszeta) April 9, 2026

Con tareas de vigilancia, seguimientos y análisis de cámaras, los investigadores lograron identificar a los autores y ubicar el domicilio donde se ocultaban. Con esa información, el Juzgado de Garantías N° 4 de San Martín autorizó un allanamiento de urgencia.

Al ingresar a la vivienda, situada en la calle Intendente Alvear al 1900, los agentes detuvieron a Jennifer Daiana Tniguez y César Albino Romero, pero Funes no aparecía.

Durante la inspección, un detalle en el baño llamó la atención de los efectivos: un polvillo en los bordes del jacuzzi. Al mover la estructura, notaron que no estaba fija y, al levantarla, descubrieron al sospechoso oculto en un espacio de aproximadamente 1,5 m2.