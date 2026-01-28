28 de enero de 2026 - 11:45

Cayó en San Juan el mendocino acusado de intentar asesinar con un hacha a un hombre en Guaymallén

Sergio Miguel Jatuff fue capturado en pleno microcentro sanjuanino. Estaba prófugo desde noviembre, luego de incrustarle un hacha en el cráneo a un vecino en Guaymallén.

Cayó en San Juan el atancante del hacha: se escondía en una ONG tras un intento de homicidio en Guaymallén

Cayó en San Juan el "atancante del hacha": se escondía en una ONG tras un intento de homicidio en Guaymallén

Foto:

Diario de Cuyo
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un mendocino que estaba prófugo de la Justicia por un ataque de violencia extrema fue capturado ayer por la Brigada de Homicidios en el microcentro de San Juan en la intersección de las calles Mendoza y Santa Fe.

Leé además

 un rayo incendió una palmera en medio de la tormenta y vecinos evitaron una tragedia

Pánico en Guaymallén: un rayo incendió una palmera en medio de la tormenta y vecinos evitaron una tragedia

Por Redacción Policiales
ideal para jubilados: el pueblo de argentina perfecto para pasear y descansar en la tercera edad

Ideal para jubilados: el pueblo de Argentina perfecto para pasear y descansar en la tercera edad

Por Andrés Aguilera

Para esconderse, el hombre identificado como Sergio Miguel Jatuff se había integrado a la ONG REMAR, una organización dedicada a la rehabilitación de personas con adicciones o en situación de vulnerabilidad.

Según información de Diario de Cuyo, desde Mendoza las autoridades le seguían el rastro y alertaron a la vecina provincia sobre su presencia en el Quinto Cuartel, en el departamento de Pocito. Sin embargo, para cuando los brigadistas llegaron al lugar, el sospechoso ya se había movido hacia la capital, donde finalmente fue interceptado durante la hora de la siesta del martes 27 de enero.

Lo buscaban por un ataque con hacha

La Justicia busca a los hermanos Jatuff por un episodio que rozó la tragedia el pasado 26 de noviembre de 2025 en Guaymallén. Ambos están acusados de homicidio simple en grado de tentativa.

Según la reconstrucción del hecho, Sergio y su hermano, Darío Jesús, emboscaron a Marcelo Damián Ferreyra. El nivel de saña del ataque conmocionó a los investigadores: mientras uno golpeaba a la víctima con un palo, el otro empuñó un hacha y la incrustó en el cráneo de Ferreyra mientras gritaban "matalo".

La víctima sobrevivió milagrosamente tras pasar semanas en terapia intensiva con fractura expuesta de cráneo, depresión frontal y lesiones neurológicas graves.

Con Sergio Jatuff bajo custodia policial en San Juan, se espera que en las próximas horas se inicien los trámites de extradición para su traslado a Mendoza.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Corredor Norte será el acceso principal al proyecto y permitirá un trazado íntegramente por territorio sanjuanino.

Minería en San Juan: Vicuña lanzó la licitación del nuevo camino del Corredor Norte

Por Redacción Economía
todo listo para jazz en el lago: el festival comienza este miercoles con invitados de lujo

Todo listo para Jazz en el Lago: el festival comienza este miércoles con invitados de lujo

Por Redacción Espectáculos
Un camionero dio la alerta y hallaron 64 kilos de cocaína ocultos entre bananas rumbo a Mendoza

Camionero advirtió algo raro en su carga y descubrieron 64 kilos de cocaína que el "Patrón del Norte" mandaba para Mendoza

Por Redacción Policiales
Un hombre falleció tras un incendio en su vivienda en Tunuyán  

Murió un hombre con EPOC tras un incendio y creen que fue porque estaba fumando adentro de su casa

Por Redacción Policiales