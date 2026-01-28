Cayó en San Juan el mendocino acusado de intentar asesinar con un hacha a un hombre en Guaymallén

Sergio Miguel Jatuff fue capturado en pleno microcentro sanjuanino. Estaba prófugo desde noviembre, luego de incrustarle un hacha en el cráneo a un vecino en Guaymallén.

Cayó en San Juan el "atancante del hacha": se escondía en una ONG tras un intento de homicidio en Guaymallén

Un mendocino que estaba prófugo de la Justicia por un ataque de violencia extrema fue capturado ayer por la Brigada de Homicidios en el microcentro de San Juan en la intersección de las calles Mendoza y Santa Fe.

Para esconderse, el hombre identificado como Sergio Miguel Jatuff se había integrado a la ONG REMAR, una organización dedicada a la rehabilitación de personas con adicciones o en situación de vulnerabilidad.

Según información de Diario de Cuyo, desde Mendoza las autoridades le seguían el rastro y alertaron a la vecina provincia sobre su presencia en el Quinto Cuartel, en el departamento de Pocito. Sin embargo, para cuando los brigadistas llegaron al lugar, el sospechoso ya se había movido hacia la capital, donde finalmente fue interceptado durante la hora de la siesta del martes 27 de enero.

Lo buscaban por un ataque con hacha La Justicia busca a los hermanos Jatuff por un episodio que rozó la tragedia el pasado 26 de noviembre de 2025 en Guaymallén. Ambos están acusados de homicidio simple en grado de tentativa.

Según la reconstrucción del hecho, Sergio y su hermano, Darío Jesús, emboscaron a Marcelo Damián Ferreyra. El nivel de saña del ataque conmocionó a los investigadores: mientras uno golpeaba a la víctima con un palo, el otro empuñó un hacha y la incrustó en el cráneo de Ferreyra mientras gritaban "matalo".