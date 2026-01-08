8 de enero de 2026 - 10:31

Cayó la "cuidadora" que drogaba a jubilados y saqueaba sus casas

Una mujer de 36 años fue detenida en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. la acusada utilizaba siempre el mismo modus operandi: se ganaba la confianza de las víctimas que la contrataban como cuidadora y, con el paso del tiempo, las narcotizaba para sustraerles dinero y pertenencias de valor.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una mujer de 36 años fue detenida en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, acusada de drogar a personas jubiladas para robarles dinero y objetos de valor mientras se desempeñaba como cuidadora.

La investigación se inició a comienzos de diciembre, cuando la División Delitos contra la Salud y la Seguridad Personal de la Policía de la Ciudad comenzó a seguir una serie de robos que tenían como víctimas a adultos mayores. Según la pesquisa, la acusada utilizaba siempre el mismo modus operandi: se ganaba la confianza de las víctimas que la contrataban como cuidadora y, con el paso del tiempo, las narcotizaba para sustraerles dinero y pertenencias de valor.

Uno de los hechos ocurrió en el barrio porteño de Palermo, lo que permitió avanzar en la causa. A partir de las declaraciones de los damnificados, los investigadores lograron identificar un domicilio ubicado en calle Homero al 2900, en Villa Albertina, partido de Lomas de Zamora.

Antes de las fiestas de fin de año, y por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°2, a cargo del juez Martín Peluso, se realizó un allanamiento en la vivienda mediante exhorto al Juzgado de Garantías N°4 de Lomas de Zamora, encabezado por Verónica Guido. En esa oportunidad, la sospechosa no fue encontrada, aunque los efectivos secuestraron psicofármacos, entre ellos Sertralina, un antidepresivo, además de recetas médicas.

La causa continuó y, días después, la mujer regresó al domicilio creyendo que ya no sería allanado. Fue entonces cuando, en las últimas horas, los efectivos policiales lograron detenerla.

