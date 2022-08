Caso Piottante-Libedinsky: con “bronca e impotencia”, la fiscal Ríos le apuntó a los que “obstaculizaron la investigación”

Con “impotencia, bronca y dolor” la fiscal de Homicidios Claudia Ríos se refirió a los cómplices que participaron en la cadena de encubrimiento que le permitió a Mauricio Suárez estar prófugo durante 16 años y, de esta forma, evitó ser investigado por los asesinatos del psicólogo Flavio Piottante (39) y a su paciente, Estrella Libedinsky (30).

“Me queda esta sensación de bronca, de impotencia. (El crimen) va a quedar en la conciencia de aquellos que ayudaron a no someterse a proceso al señor Suárez, que obstaculizaron la investigación de esta causa, de aquellos que le dieron la vía libre para que se fugara”, disparó la fiscal, luego de que la jueza María Cristina Pietrasanta dictara un cuarto intermedio en una de las últimas páginas que tendrá la larga investigación de este crimen que el año pasado quedó impune, tras 15 años de investigación.

Piottante-Libedinsky: reactivan la pesquisa

Esta mañana, durante una conferencia de prensa, la fiscal explicó que “hoy se trataba el pedido de prescripción de la acción penal contra Suárez, a pedido de su defensor el abogado Martín Ríos, ya que la ley establece que en delitos que tienen pena perpetua, al haber trascurrido 15 años, la acción penal prescribe. El delito prescribe. Por eso se pide la prescripción de la acción, no un sobreseimiento porque nunca se sometió a proceso”.

Repasando el trabajo realizado en los últimos años la fiscal de Homicidios indicó que Diego Coronel fue uno de los testigos a los cuales les volvió a tomar declaración, además de Andrea Troncoso, colega de Piottante.

Recuérdese que uno de los primeros en declarar en la causa fue un amigo del sospechoso, Diego Coronel, quien en ese momento trabajaba en el Ministerio de Seguridad y hoy es Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Godoy Cruz y, para algunos, candidato a intendente de esa comuna.

Días después de crimen y cuando Suárez ya se había dado a la fuga, Coronel se presentó en la justicia y dejó la frase más recordada del caso: “me mandé una cagada y me tengo que ir del país”, le dijo Suárez a su amigo funcionario y éste lo repitió en la justicia.

En tanto que Troncoso, por su parte, había sido novia de Suárez y, al momento del crimen era novia de Piottante, según se determinó durante la pesquisa.

Luego, Ríos detalló que desde 2019 su fiscalía realizó distintas búsquedas de Suárez tanto en Chile como en Córdoba y San Luis. Además se intervinieron teléfonos, se buscó en redes sociales, en registros de ART y prestadores de servicios médicos.

“Se dio un alerta de código rojo de Interpol, donde se aseguraba que Suárez estaba en una vivienda ubicada en la calle Brasil 471 de Coquimbo o bien de La Serena. Se solicitó vía diplomática un pedido de extradición pero la Corte chilena lo rechazó aduciendo que no había registro de ingreso de Suárez al país. Finalmente se hicieron los allanamientos pero no resultaron positivos. Lo cierto es que se sabía que allí vivía un argentino con parientes en Mendoza”, detalló Ríos.

Andrea Troncoso otra de las testigos que declararon ante la fiscal Ríos

Por último se refirió a la familia de Piottante: “Siento dolor, bronca, impotencia de no poder haberle dado una respuestas a las familias Piottante y Libedinsky. Ayer me comunique con la familia de Piottante, les explique la situación. La madre sabe le trabajo de la fiscalía pero se siente defraudada por no tener la respuesta sobre qué pasó esa noche y quiénes fueron los presuntos autores de este delito”.