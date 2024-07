Caso Loan Peña: a un mes de su desaparición, quiénes son los detenidos

Se cumple un mes desde la desaparición de Loan Danilo Peña, el menor que el 13 de junio desapareció en 9 de Julio, Corrientes. Desde entonces, el caso ha estado marcado por diversas teorías e hipótesis, generando gran preocupación en Argentina debido a que el niño sigue sin ser encontrado, a pesar de que siete personas han sido detenidas, cifra que podría aumentar en breve.

El día de su desaparición, Loan y su padre, José Peña, visitaron a su abuela Catalina para un almuerzo familiar. Todo transcurrió con normalidad hasta que un paseo a un naranjal, a más de 500 metros de la casa, llevó a que el caso atrajera la atención pública.

A lo largo de estas semanas, la investigación ha pasado por múltiples hipótesis, imputaciones y detenciones, lo que ha contribuido a que el caso esté estancado y cada vez más alejado de una solución. Inicialmente, fueron arrestados Mónica Millapi, Antonio Benítez y Daniel Ramírez por “abandono de persona”, ya que se alegó que no cuidaron del niño. Sin embargo, tras la detención de María Victoria Caillava, Carlos Pérez y Walter Maciel, la carátula del caso se transformó sorpresivamente en “trata de personas”.

Loan continúa desaparecido.

Como resultado, la causa se trasladó de la Justicia provincial a la federal, donde asumió la jueza Cristina Elizabeth Pozzer Penzo, quien estableció contactos con Paraguay para investigar la posible salida del niño hacia ese país.

Maciel, conocido en la provincia por su papel como comisario, ha enfrentado múltiples denuncias, incluida una por abuso sexual en 2019 y otras por abuso de poder. Mientras tanto, la abuela del niño sugirió en una entrevista que Loan podría haber sido raptado por el “pombero”, una figura mitológica, generando reacciones mixtas en redes sociales.

Dos semanas después de la desaparición, surgió una nueva hipótesis cuando Laudelina, tía de Loan, declaró que Caillava y su esposo Pérez atropellaron al niño y lo enterraron. Con el caso en un punto muerto y más de 90 elementos secuestrados sin analizar completamente, se realizaron pericias en los vehículos involucrados en el almuerzo. En la camioneta de la pareja, se hallaron rastros de luminol, manchas de sangre en un asiento, un paragolpes dañado y pelos en el interior. Además, se encontró ADN masculino en el guardabarros, el cual será comparado con el de Loan.

Laudelina Peña. (Gentileza Clarín/Fernando de la Orden)

Aunque la teoría del accidente se ha fortalecido, tanto Macarena, hija de Laudelina, como Camila, prima de Loan, aseguraron que el niño no fue atropellado. Macarena afirmó que su madre fue sobornada y amenazada por su ex abogado, José Codazzi, y Camila corroboró que no hubo accidente y acusó a Laudelina de mentir.

En este contexto, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, afirmó en Twitter que “se ha dado un gran paso en la resolución” del caso. Sin embargo, los familiares de Loan y sus abogados, entre los que destacan Gustavo Briend y Fernando Burlando, sostienen que se trata de un caso de trata de personas.

Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes.

Cómo sigue la investigación

Se espera que las pericias de los teléfonos de los detenidos y de prendas encontradas en la comisaría local, que ha sido intervenida, arrojen más información.

Aunque existe un secreto de sumario hasta el 15 de julio, se han filtrado detalles significativos, como la presencia de archivos borrados profesionalmente, fotos de menores y pornografía en el celular de Pérez. En el teléfono de Laudelina, se registraron 20 llamadas con su esposo Benítez el día de la desaparición y conversaciones comprometedoras con amigas.

A medida que se acerca el primer mes desde el hecho, se han realizado peritajes en el cementerio de 9 de Julio, en la comisaría y en patrulleros. Además, el policía Cáceres, encargado del libro de guardia el día de la desaparición, explicó la demora de casi 40 minutos en notificar el hecho.

"No le creo nada a Laudelina, lo hace para desviar todo. Creo que a Loan se lo llevaron", dijo José Peña. Gentileza: La Cien Radios

El padre de Loan se reunió en Buenos Aires con Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, antes de participar en una marcha en el Obelisco exigiendo la aparición con vida de su hijo.

Asimismo, Burlando ha solicitado diversas diligencias, incluyendo la detención de Codazzi y Macarena por entorpecer la investigación, y ha confirmado que denunciará al Gobierno de Corrientes por encubrimiento agravado. Esto ha llevado a la renuncia del ministro de Seguridad provincial, Buenaventura Duarte.