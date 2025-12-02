Caso Loan: finalizaron los rastrillajes en cuatro lagunas que señaló un testigo protegido

La búsqueda, que llevó 20 días, se realizó en unos espejos de agua ubicados cerca de un campo del matrimonio Carlos Pérez y María Victoria Caillava.

El 10 de noviembre comenzó un nuevo rastrillaje en busca de Loan Danilo Peña, el niño visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio. El foco estuvo en cuatro lagunas que están próximas a un campo de dos de los siete procesados por la sustracción del chico. La operación no encontró rastros.

Se realizó el operativo de búsqueda luego de las declaraciones de un testigo protegido sobre la posible presencia del cuerpo de Loan en alguna de esas lagunas y que reforzaba la hipótesis de atropello por parte del matrimonio Carlos Guido Pérez (64) y su esposa, María Victoria Caillava (54).

La versión aseguraba que los restos del pequeño fueron descartados en las inmediaciones del campo de Pérez, que tienen al costado de la ruta provincial 113, aunque sin precisar la ubicación exacta. La búsqueda en esos lugares ya había sido pedido por José Mazzei, un perito que asesora a la familia Peña.

La búsqueda, que en principio iba a llevar 50 días y se concretó en 20, fue realizada por agentes del Sistema Federal de Búsqueda de Personas (Sifebu) y del Comando Unificado Corrientes (CUC), junto a Prefectura, Policía Federal, buzos tácticos y bomberos.

Según informó Clarín, El rastrillaje en las tres primeras lagunas fue muy rápido por su tamaño. En la cuarta laguna las tareas se complicaron por malas condiciones meteorológicas. Los primeros espejos de agua ya habían sido objetivo de búsqueda, mientras que el último no. Sin embargo, este fin de semana se concluyeron las tareas sin nuevas novedades.