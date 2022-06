Caso Guadalupe Lucero: cómo sigue la investigación tras la declaración del joven con esquizofrenia

Tras la sorpresiva declaración ante la Policía de un joven con esquizofrenia que se atribuyó la autoría del crimen de Guadalupe Lucero, la fiscal Virginia Palacios explicó que el lugar indicado en Potrero de los Funes está vallado y cercado, y que ahora el caso está en manos del fiscal federal Cristian Rachid.

“Ordené el vallado y cierre perimetral del lugar que el joven indicó en su declaración y a las 5.30 de esta mañana (jueves) le entregué todas las actuaciones al fiscal Federal Cristian Rachid para que prosiga con la investigación”, aclaró Palacios en diálogo con FM Lafinur.

En una de sus versiones, el joven de 25 años había dicho ante los efectivos de la comisaría 2° de la capital de San Luis que el 14 de junio del año pasado fue en colectivo hasta el barrio 544 Viviendas, vio a la nena, la agarró de la mano, se la llevó hasta la parada y volvió a tomar el transporte. A continuación manifestó haber ido hasta el centro y tomar con la niña otro colectivo hasta Potrero de los Funes. Una vez allí, la llevó hasta el Valle de Piedra, donde la estranguló y la enterró.

La fiscal Virginia Palacios habló del caso Guadalupe Lucero tras la declaración del joven con esquizofrenia (Gentileza / El Diario de la República)

Sin embargo, la otra versión que el muchacho dio es totalmente diferente. Comentó que a la pequeña víctima le dio burundanga, la quemó y que a las cenizas las arrojó por el inodoro del baño de su casa. De allí que la Justicia Federal decidiera avanzar sobre la declaración con prudencia.

Guadalupe Lucero está desaparecida en San Luis desde junio de 2021 (Foto archivo)

En este sentido, Palacios detalló que “en ese lugar (Valle de Piedra) no se hicieron rastrillajes, ni pericias. Solamente se hizo el vallado para preservar el lugar y ahora todo quedó en manos de Gendarmería”. Reiteró que “lo que intentamos hacer fue preservar un lugar indicado por una persona que se atribuye un delito”, por lo que personal de la Policía provincial, Bomberos y División Canes seguirán allí para prestar colaboración.

“Ojalá que siempre se pudieran armonizar las cosas como lo hicimos ahora”, destacó la funcionaria judicial.

La mamá de Guadalupe Lucero: “Nadie nos llamó ni nos informó”

Preocupada, Yamila Cialone, la madre de la pequeña Guadalupe, publicó en Facebook que se enteró por los medios de la declaración del joven de 25 años con esquizofrenia y aseguró que no confía en el proceder de las fuerzas provinciales.

“Es lógico que la familia cuestiona el actuar Policía de la Provincia. Hace un año estamos buscando a Guada, va una persona a declarar a una comisaría provincial sobre Guada y lo primero que hacen es avisar a los medios. ¿Y la familia? Bien, gracias. Nos enteramos por todos los medios, nadie nos llamó ni nos informó”, escribió la mujer en las redes sociales.

Yamila Cialone junto a Guadalupe Lucero, su hija (Facebook)

“Hay que ser éticos, ante semejante declaración primero es resguardar la información, seguro tener pruebas antes de largar algo tan delicado”, criticó.

“Si esto es cierto (la autoría que se atribuyó el hombre), disculpen, Justicia provincial, pero se les pasó por alto esta persona en los primeros días de investigación que tenía a cargo en su momento”, continuó la mamá de la niña de 5 años.

El descargo de Yamila Cialone, mamá de Guadalupe, tras la declaración del joven con esquizofrenia que se atribuyó la autoría del crimen de la nena (Facebook)

Agregó: “Como familia pedimos automáticamente que Federal intervenga, no confiamos en el proceder de la Provincia”.

Por último, Cialone cuestionó que el muchacho siga en su hogar. “Estamos todos locos. No se entiende. Va, declara algo espantoso y él está en su casa resguardado”, dijo.

“Hasta que yo no vea cuerpo o ADN que me diga que es Guada, no voy a creer lo que dice este loco. Primero, pruebas. Caso contrario, sigo buscando a mi hija viva”, afirmó la mujer. “Seguiremos con la reconstrucción y confiando en el trabajo de la Justicia Federal”, cerró.