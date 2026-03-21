Caso Esmeralda: los inquietantes detalles que impulsan la hipótesis de secuestro

La búsqueda de Esmerlada Pereyra López, la niña de 2 años que desapareció en Córdoba, finalizó tras 20 horas de búsqueda. La menor fue encontrada con vida el pasado jueves 19 de marzo en un descampado cerca de su casa y se refuerza la hipótesis de secuestro .

Tras ser asistida por médicos, se reveló que la menor prestaba lastimaduras en su piel y un detalle en su ropa. En las últimas horas, su mamá declaró que a la nena "se la llevaron"

La madre de Esmeralda, Tania, habló con la prensa en la puerta de su casa y señaló que la niña “tenía el body al revés y mal puesto” , lo que amplía la hipótesis de que habría sido raptada. " No sé qué pasó, a mi hija yo creo que alguien me la llevó", aseguró

Según trascendió, la menor presentaba cortes y lastimaduras en el cuerpo y la cara , por lo que la investigación apuntaría a que la niña no se habría perdido y llegado al descapadado por sí sola. "Tiene los piecitos raspados, con espinas", alegó

En su declaración, Tania López aseguró que ni ella ni su familia tienen problemas con alguien, por lo que no hay sospechas de que pudo tratarse de algún ajuste de cuentas. "Debe haber sido un extraño porque en mi familia somos buena gente, no tenemos problemas con nadie, somos personas de bien", expresó

La mujer pidió que la investigación continúe y agradeció a todos los que colaboraron con la causa. "No se lo deseo a nadie. Cuiden a sus hijos, no se descuiden un segundo, porque lo que pasamos fue horrible. Ella es mi vida”, expresó

Cómo fue la desaparición de la niña

Esmeralda Pereyra López desapareció el miércoles 18 de marzo por la tarde, en la ciudad de Cosquín, en Córdoba. Según relató su mamá, la menor se encontraba jugando con piedras en el patio de su vivienda, cuando la llamaron a comer y se percataron que la menor ya no estaba.

“Alguien la alzó y se la llevó. Fue en cuestión de minutos", señaló Tania López. En diálogo con TN, la mujer manifestó su sospecha de que a su hija "se la llevaron" y vinculó el hecho con un circo que estaba instalado cerca de su casa y que se desarmó justo después de la desaparición.

"Alguien me la sacó de ahí, la cruzó ese alambrado y me la ha llevado", expresó. El Ministerio de Seguridad de la Nación había activado la Alerta Sofía, el sistema de emergencia rápida para la búsqueda de menores en alto riesgo. Finalemente, la menor fue hallada con vida.