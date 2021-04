Caso de Carleti-Hisa: el hijo menor no declaró por el Covid-19 pero su versión puede ser una de las claves del debate

Uno de los testimonios claves del juicio que se está realizando en Tunuyán por el femicidio de la empresaria Norma Carleti podría ser la de su hijo menor, quien ayer no declaró en el debate por ser un caso sospechoso de Covid-19.

Entre todas las complejidades que presenta la causa, sin duda alguna, una es inusual: por lo general en todos los debates que se han realizado en la modalidad de juicio por jurado, hay dos posiciones: el fiscal acusando y la defensa pidiendo la absolución.

Pero en el caso Carleti no solo existen estas dos posiciones antagónicas sino que existe otra que ha fijado Lucio Hisa Carleti –el único hijo de la pareja- quien ayer no pudo declarar.

La posición de joven adelantada ya por Eduardo de Oro, su abogado, durante los alegatos iniciales es que no se trató de un femicidio organizado por Leonardo Hisa, padre de Lucio y ex pareja de Carleti, sino que se trató de un robo seguido de muerte. Es decir que su padre no tuvo relación en el hecho. De Oro recordó que la mujer policía que vio salir a uno sujetos de la casa de Carleti, la noche del crimen, cargaba con una mochila. Para la fiscalía, en cambio no se robaron nada.

Si bien Lucio Hisa no ha declarado aún, esta semana presentó en su cuenta de Facebook un escrito que envió al portal de noticias Infouco y donde fija su dramática posición: perdió a su madre y su padre podría ser condenado.

la publicación de Lucio Hisa. Carleti

Este es el mensaje del joven:

“Hace poco más de 3 años perdí a mi mamá, me la quitaron, y ahora me quieren quitar a mi papá. Realmente me da miedo quedarme solo.

Ayer empezó un juicio pero representa mucho más que eso, me encuentro en una posición un tanto incómoda.

Por un lado quiero y exijo justicia por el asesinato de mi mamá, pero teniendo enfrente como uno de los sospechados (injustamente) a mi papá.

Han sido 3 años de duelo, no solo porque perdí a un ser amado, sino porque además implicó que las personas que esperaba que me dieran la mano lejos estuvieron de hacerlo, me dieron la espalda, acusándome y atacándome con la complicidad de un sistema judicial/estatal lento e ineficiente.

Le pese a quien le pese soy hijo de mi mamá, nos amábamos y lamentablemente nada puede traerla de vuelta, pero creo que la mejor forma de mantenerla viva es honrar su memoria con honestidad y justicia.

Solo me resta confiar en los 12 jurados que decidirán lo que pase, confío en los hombres y mujeres que lo forman, sé que tendrán criterio y sentido común para no dejarse llevar por grandilocuentes relatos dignos de una novela policial, sostenida por quienes solo tienen un interés económico.

Confío en que sabrán separar la realidad de la fantasía para condenar a los culpables de lo sucedido y absolver a mi padre.

Los Guerrero, acusados en el crimen de Norma Carleti. Ministerio Público Fiscal

Leonardo Hisa, juzgado por el crimen de su ex esposa, Norma Carleti. Ministerio Público Fiscal

Escribir esto fue difícil, y angustiante pero de alguna forma es sanador expresar lo que sentimos, porque nos enfrentamos a nosotros mismos.

Para terminar, quiero decir gracias. Gracias a todas esas personas que durante estos 3 años me han ayudado a sostenerme de pie, a no caer y a seguir, porque a pesar de que perdí familiares por no querer ser cómplice de intereses económicos alejados a la verdad y la justicia por mi madre, gané encontrando personas que valen oro por su cariño confianza y amistad.