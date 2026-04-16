Caso Báez Sosa: Lucas Pertossi pidió su excarcelación y la Justicia deberá definir si queda en libertad.

A poco más de seis años del crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, la defensa de Lucas Pertossi solicitó su excarcelación . El planteo, presentado ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Dolores, se basa en el "exceso del plazo razonable" de la prisión preventiva, un recurso que podría impactar en la situación de los otros siete condenados.

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Pertossi, quien recibió una pena de 15 años de cárcel como "partícipe secundario", es recordado por haber enviado el mensaje "caducó" al grupo de WhatsApp de sus amigos tras el ataque fatal frente al boliche Le Brique.

Dolores. Los rugbiers acusados del crimen de Fernando Báez Sosa sin barbijo. Ciro Pertossi está en el extremo izquierdo de la foto. (Clarín)

Dolores. Los rugbiers acusados del crimen de Fernando Báez Sosa sin barbijo. Ciro Pertossi está en el extremo izquierdo de la foto. (Clarín)

Actualmente, es uno de los rugbiers que decidió cambiar de estrategia legal y prescindir de los servicios de Hugo Tomei, buscando ahora una revisión de su situación procesal.

El defensor oficial Rolando Brown sostiene que, si bien la condena fue confirmada por tres instancias jurisdiccionales, la misma no se encuentra firme debido a los reclamos de nulidad y nuevo juicio que están pendientes ante la Corte Suprema de la Nación.

Según el escrito al que tuvo acceso Clarín, la defensa argumenta que mantener la detención vulnera las garantías constitucionales de ser juzgado y sentenciado en un tiempo adecuado.

En el planteo pidió que "se dé tratamiento al pedido de excarcelación por plazo irrazonable" y, "subsidiariamente, se dé curso a la morigeración a la detención" de Lucas Pertossi.

Fernando Báez Sosa, asesinado en enero de 2020 en Villa Gesell. Fernando Báez Sosa, asesinado en enero de 2020 en Villa Gesell.

Como propuesta, solicitó una morigeración de la prisión (arresto domiciliario) en la casa de sus padres en Zárate, presentando informes socioambientales y garantes afectivos.

Los padres de Pertossi y "una importante red de apoyo socio afectivo y vecinos que se encuentran dispuestos a colaborar con el cuidado y contención", sostuvo.

La respuesta de Fernando Burlando

La querella, liderada por el estudio de Fernando Burlando, salió rápidamente al cruce. Para los abogados de la familia Báez Sosa, el planteo es "jurídicamente insostenible".

En su presentación sostienen que el pedido de los abogados de Lucas Pertossi "no se verifica en el caso ninguna vulneración al estándar de plazo razonable que habilite la liberación de los imputados, resultando plenamente legítima y proporcional la medida de coerción que vienen cumpliendo".

El papá de Fernando Báez Sosa recordó a su hijo con una emotiva carta en las redes Los padres de Fernando Báez Sosa.

Consideró que la condena ya fue confirmada y "ha atravesado, incluso, la etapa extraordinaria ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, quedando solo pendiente la resolución de las quejas presentadas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por recurso federal denegado".

"El trámite del proceso ha sido constante, progresivo y acorde a la complejidad del caso, sin verificarse períodos de inactividad injustificada. Pretender ahora convertir esa dinámica procesal en fundamento de una supuesta irrazonabilidad implica incurrir en un argumento contradictorio y jurídicamente insostenible", advirtió.

A su vez, remarcó que la defensa de Pertossi "omite considerar que el riesgo de fuga no sólo subsiste, sino que se encuentra notablemente intensificado a partir del dictado de una sentencia condenatoria por un delito de extrema gravedad".

Fernando Burlando mostró videos del ataque mortal de los rugbiers contra Fernando Báez Sosa (Captura) Captura de video de las imágenes que mostró Fernando Burlando sobre el mortal ataque de los rugbiers contra Fernando Báez Sosa.

"No hubo un plan": la palabra de Pertossi

En una reciente entrevista con Mauro Szeta desde la alcaidía de Melchor Romero, Lucas Pertossi insistió en la postura que ahora intenta sostener gran parte del grupo: la ausencia de premeditación.

"No hubo ningún plan. Ninguno tomó dimensión de lo que estaba pasando, ninguno tuvo intención. No pido impunidad, me equivoqué y estoy pagando el error que cometí", declaró el joven.

El caso de Fernando Báez Sosa

El 18 de enero de 2020, el joven fue interceptado a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell por un grupo de jóvenes (en su mayoría jugadores de rugby) quienes le propinaron una feroz golpiza que duró apenas 50 segundos. El ataque incluyó patadas mortales en la cabeza y el cuerpo, incluso después de que el joven perdiera el conocimiento, lo que le causó la muerte inmediata por una hemorragia cerebral masiva producto de múltiples traumatismos de cráneo.

En febrero de 2023, el Tribunal de Dolores condenó a prisión perpetua a cinco de los acusados: Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi por los cargos de homicidio doblemente agravado por concurso premeditado y alevosía.

Los ocho rugbiers acusados del asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell / Archivo Los ocho rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell / Archivo.

Mientras que Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi recibieron 15 años de cárcel al ser considerados partícipes secundarios. A seis años del asesinato, los condenados cumplen sus penas en el penal de Melchor Romero bajo estrictas rutinas.