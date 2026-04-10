Caso Ángel López: el fiscal aseguró que su mamá y su pareja son los principales sospechosos

Este viernes, el fiscal Cristian Olazábal , señaló que las principales sospechas por la muerte de Ángel López se centran en la madre del niño y su pareja . El menor falleció en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia y las investigaciones revelaron lesiones en la cabeza.

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“Las sospechas están centradas en las últimas personas que estuvieron con él” , señaló Olazábal, quien subrrogó temporalmente al fiscal Facundo Oribone y dio detalles sobre el caso.

En diálogo con TN, el fiscal reveló que el niño no tenia ninguna lesión traumática ni signos de violencia externa, según confirmó la médica forense. Sin embargo, al realizarse un examen interno , se contastó que había una lesión en la parte del cerebro . "Ahora resta determinar el origen de estas lesiones, porque puede tener múltiples factores. Hay que reconstruir el historial de salud y determinar si hubo intervenciones anteriores", expresó

Además, señaló que se realizará una recontrucción del tiempo que estuvo con su madre y los momentos previos a su reivinculación. Por otro lado, Olazábal sostuvo que hay una imputación sobre la progenitora y su pareja y se encuentran bajo el control estatal.

Embed - El fiscal de la causa por la muerte de Ángel dijo que “la madre y su pareja son los sospechosos”

"No los sometidos ante un juez penal porque no podemos establecer la ocurrencia del hecho, pero sí deben permanecer en Comodoro Rivadavia ", alegó. Asimismo, señaló que se elevó una orden a personal policial para tomar las medidas correspondientes en caso de detectarse un peligro de fuga.

Por último, el fiscal sostuvo que "los próximos pasos son de carácter científico" para confirmar si la lesión cerebral fue producto de un golpe, un "zamarreo" o una patología previa que podría tener el menor.

El caso de Ángel López

El menor de 4 años ingresó al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, en Chubut, el domingo 5 de abril con un cuadro de insuficiencia respiratoria. El pequeño estuvo en terapia intensiva y falleció unas horas después.

En un primer momento, se habló de un paro cardiorrespiratorio sin signos externos de violencia, pero el informe preliminar de la autopsia reveló lesiones internas en la cabeza, un dato que reorientó la causa hacia una hipótesis de muerte violenta con su madre como sospechosa.