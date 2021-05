Caso Abigail Carniel: la novia del “Chupetín”, uno de los imputados, lo acusó como el autor del femicidio

A 40 días de la desaparición de Abigaíl Carniel (18) uno de los tres imputados en el femicidio de la joven lasherina es el más comprometido en el caso ya que su propia novia lo apunta como presunto autor de este homicidio.

Se trata de Martín “Chupetín” Márquez, quien junto a Matías “Fido” Díaz y Vicente Chumancero, conforman el trío de sospechosos que se encuentran detenidos.

Luego de que los dos primeros fueran apresados en el 12 de mayo en un baldío de cercano al club Jorge Newbery, en Las Heras, desde Narcocriminalidad acercaron a la Fiscalía de Homicidios unas escuchas telefónicas donde Márquez habla con su novia.

Pero esas escuchas se estaban realizando a pedido de la Secretaria C del Juzgado Federal 1 que desde hace un año tenía bajo la lupa a una presunta organización dedicada al narcotráfico cuyo líder sería “Fido” Díaz.

Perros de búsqueda junto con la policía trabajaron en los barrios Infanta y Sargento Cabral de Las Heras para dar con el cuerpo de Abigail. Jose Gutierrez | José Gutierrez

La detención de este sujeto en el caso Abigail dejó al descubierto la investigación de los federales que, bastante molestos con la Fiscalía de Homicidios, se vieron obligados a realizar una batería de 29 allanamientos el 18 de mayo pasado. Pero no pudieron encontrar droga por lo que todo indica que Díaz debería ser imputado por lavado de activos pero no por tráfico de estupefacientes, como era la idea inicial.

A “Fido” no le resultará fácil probar cómo hizo para, junto a su pareja y sin que ambos tuvieran un trabajo formal, comprar –desde 2016 al presente- un Audi y al menos unas 7 propiedades (una en el barrio de El Challao, tres en un complejo de departamentos en un terreno de su pareja, una casa en Godoy Cruz y otra en Las Heras, donde vive, y otra a nombre de su madre).

desaparecida Los Andes

En 2020, la hermana de Fido, Fanny “Tina” Díaz fue detenida e imputada en una causa en la que se decomisaron 472 kilos de marihuana y armas, pero “Fido” quedó sólo como sospechoso y no se pudo probar su participación en el hecho. Desde ese momento quedó en la mira de la justicia federal.

Según el organigrama presentado por los policías de Narcotráfico, Fido sería el líder de la organización y “Chupetín Márquez”, su hombre de confianza, el número dos.

Pues bien, en las intervenciones telefónicas que se le hizo a “Chupetín” surgen algunas conversaciones con su novia, en la que la mujer le recrimina haber asesinado a Abigaíl por un asunto relacionado con el comercio de droga.

La mujer acusó a “Chupetín” de matar a la joven desaparecida. Además le dijo que no quería ir más a su casa porque allí él y Abigail consumieron droga y tuvieron sexo. En medio de este escenario, según la novia, el imputado responsabilizó a la joven por la “pérdida” de la droga y esa acusación terminó en el femicidio.

En este panorama, Chumancero fue el último en ver con vida a Abigaíl pero no tendría nada que ver con la banda que liderarían “Fido” y “Chupetín”. Por su parte, “Fido” no aparece nombrado como tal, sino que para los investigadores se trataría de alguien que aparece como Flaco y que sería el dueño de la droga pero no se lo nombraría directamente en el crimen. Por ello, Pablo Cazabán, su abogado defensor ha solicitado una audiencia de control jurisdiccional para ver cuál es el futuro de su cliente en relación al caso.