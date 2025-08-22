22 de agosto de 2025 - 00:25

Capturaron en Tierra del Fuego a un prófugo de Mendoza: tiene una causa de abuso

Personal policial de Río Grande le siguió el rastro y lo detuvo en la vía pública. Acto seguido fue trasladado a la ciudad de Ushuaia, para luego ponerlo a disposición de la Justicia de Mendoza.

Lo buscaba por una causa de abuso la justicia mendocina y cayó en Río Grande.

Lo buscaba por una causa de abuso la justicia mendocina y cayó en Río Grande.

Foto:

Radio Fueguina
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un sujeto que era requerido por la Justicia de Mendoza, por una causa de abuso, fue detenido en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego. Ahora será trasladado de regreso a nuestra provincia.

Leé además

Averiguación de homicidio en Guaymallén.

Dijo que encontró a su padre muerto en su casa en Guaymallén, pero ahora es el principal sospechoso de matarlo

Por Redacción Policiales
Allanaron la casa del penitenciario que intentó ingresar droga a San Felipe.

Allanaron la casa del penitenciario que intentó ingresar droga al penal de San Felipe

Por Redacción Policiales

Según informó el medio local Radio Fueguina, semanas atrás se recibió el pedido de búsqueda y detención en el Juzgado de Instrucción N° 3 del Distrito Judicial Norte. En el exhorto judicial, emitido por la Justicia mendocina, solicitaba la localización de José Naim Jofré Emin, sobre quien pesaba una orden de captura y detención por una causa de abuso sexual.

Tras realizar una investigación exhaustiva, el personal de la División Delitos Complejos de Río Grande logró ubicar al sospechoso el pasado 14 de agosto. El prófugo fue detenido cuando transitaba en la zona de las calles Prefectura Naval Argentina e Islas de los Estados, en Chacra II.

Acto seguido, se informó al juzgado interviniente y el juez ordenó la detención de Jofré Emin. Este jueves 21 de agosto, el detenido estaba siendo trasladado a la ciudad de Ushuaia para su posterior extradición a la provincia de Mendoza, de acuerdo a lo señalado por el medio local.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Uno de los operativos realizados en Ciudad. 

Secuestraron cristal, marihuana y cocaína a "dealers" que vendían droga a través de redes sociales

Por Redacción Policiales
Caso Diego Fernández Lima: habló Cristian Graf y aseguró que no sabe cómo llegó el cuerpo ahí.

Caso Diego Fernández Lima: habló Cristian Graf y aseguró que no sabe "cómo llegó el cuerpo ahí"

Por Redacción Policiales
Denunciaron fraude de 25 millones contra la Municipalidad de La Paz cometido por una empleada de Hacienda

Firmaba cheques como el intendente de La Paz y se los daba a su esposo: investigan a empleada por un fraude de $25 millones

Por Enrique Pfaab
Imagen ilustrativa. Ministerio de Seguridad y Justicia.

Echaron a un policía que tenía licencia psiquiátrica y se fue a trabajar a Chile "por la situación económica"

Por Redacción Policiales