Capturaron en Tierra del Fuego a un prófugo de Mendoza: tiene una causa de abuso

Personal policial de Río Grande le siguió el rastro y lo detuvo en la vía pública. Acto seguido fue trasladado a la ciudad de Ushuaia, para luego ponerlo a disposición de la Justicia de Mendoza.

Lo buscaba por una causa de abuso la justicia mendocina y cayó en Río Grande.

Un sujeto que era requerido por la Justicia de Mendoza, por una causa de abuso, fue detenido en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego. Ahora será trasladado de regreso a nuestra provincia.

Según informó el medio local Radio Fueguina, semanas atrás se recibió el pedido de búsqueda y detención en el Juzgado de Instrucción N° 3 del Distrito Judicial Norte. En el exhorto judicial, emitido por la Justicia mendocina, solicitaba la localización de José Naim Jofré Emin, sobre quien pesaba una orden de captura y detención por una causa de abuso sexual.

Tras realizar una investigación exhaustiva, el personal de la División Delitos Complejos de Río Grande logró ubicar al sospechoso el pasado 14 de agosto. El prófugo fue detenido cuando transitaba en la zona de las calles Prefectura Naval Argentina e Islas de los Estados, en Chacra II.