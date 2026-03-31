Caos y muerte en Godoy Cruz: lo acusaron de violar a una nena y se suicidó en medio de una revuelta vecinal

Una caótica situación protagonizaron anoche los vecinos del barrio Los Barrancos II de Godoy Cruz, tras enterarse de un presunto abuso sexual por el que había sido denunciado un hombre que, finalmente, decidió terminar con su vida ante la protesta vecinal que se agolpó frente a su casa.

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Cerca de las 20.45 ingresó un llamado a la línea 911. Era una mujer que quería denunciar que había realizado una denuncia contra un vecino y ahora el hombre la estaba molestando.

Minutos más tarde, ingresó otro llamado a la línea de emergencia para denunciar que al vecino denunciado un grupo de personas le querían tirar abajo el portón de su casa.

Cuando llegaron los primeros efectivos de la comisaria 50 de Godoy Cruz se encontraron con que los vecinos intentaban linchar al dueño de una vivienda ubicada en la manzana Ñ y que el sujeto era, justamente, el denunciado por un abuso deshonesto. En ese momento, los revoltosos ya estaban quemándole el auto que estaba en le garaje de la vivienda.

Con la llegada de los uniformados, el hombre logró atrincherarse dentro de la vivienda por lo que los policías trataron de comunicarse con él, pero no lograron.

En ese momento llegó al lugar personal de Infantería para reestablecer el orden. En tanto que, desde afuera de la casa, unos policías lograron ver que el presunto abusar se había quitado la vida colgándose, por lo que se solicitó una ambulancia y personal de Científica.

La denuncia por abuso

La denuncia por el abuso sexual agravado por acceso carnal apuntaba al hombre que se quitó la vida, identificado como L. A., quien había sido denunciado, pero no tenía orden de detención ya que la fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual esperaba algunos estudios preliminares para avanzar en la investigación.

El denunciado era amigo del padre de una niña de 7 años que en algunas oportunidades se había quedado a dormir en la casa del presunto abusador, momento en que se habrían cometido los abusos. La niña le contó lo sucedido a su tía y la mujer radicó la denuncia en la Oficina Fiscal de Godoy Cruz.

Esta causa, al perder la vida el denunciado, se cerró, en tanto que la Fiscalía de Homicidios abrió un expediente caratulado inicialmente como instigación al suicidio.