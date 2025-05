Caos en la previa de la audiencia que definirá si se anula el juicio por la muerte de Maradona: golpearon a Luque

Verónica Ojeda , la ex mujer de Diego Maradona arribó al tribunal junto con su abogado y pareja, Mario Baudry, y expresó que siente "mucha tristeza". "El juicio debe seguir por respecto a la familia y quienes trabajaron durante cinco años", manifestó.

El abogado de las hermanas del célebre futbolista, Pablo Jurado, dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y se mostró expectante con la jornada del martes: "Puede pasar cualquier cosa.

Primero se va a tratar la recusación y luego la continuidad del juicio, la cual es difícil de poder afrontar como si nada hubiera pasado sinceramente".

Jurado resaltó que Makintach "podría excusarse o ser recusada", aunque también "quizás no pasa nada" que "lógicamente no es una opción": "Alguna de las dos se va a dar y luego resolverán".

La jueza Julieta Makintach La jueza Julieta Makintach al llegar a los tribunales de San Isidro. Noticias Argentinas

En este sentido, Félix Linfante, uno de los asesores jurídicos de Jana Maradona, insistió en que hoy "se pudre todo" dada la magnitud del escándalo.

Por su parte, Martín Montalto, integrante de la defensa del jefe de enfermeros, Mariano Perroni, consideró que "habrá que esperar para ver qué ocurre" y opinó que, a este paso, "el juicio no sigue".

El defensor del psicólogo Carlos Díaz, Diego Olmedo, fue categórico y lamentó: "El juicio se va anular y, si Makintach no se va, la echan. Si no nos ponemos de acuerdo las defensas para que no se suspenda, va a estar complicado".

Olmedo explicó que la cancelación del proceso se dará cuando recusen a la magistrada: "Al momento de que la jueza se vaya, ahí se va a dar la suspensión. Van a tener que arreglarlo los magistrados que queden, pero va ser muy difícil".

En el caso de que prospere la anulación, el debate oral y público debería reanudarse en 2026, según consignó Rodolfo Baqué, el defensor de la auxiliar de enfermería, Dahiana Gisela Madrid.

Makintach quedó en el ojo de la tormenta luego de que se divulgaran videos, editados y en crudo, donde participa del supuesto proyecto audiovisual realizado por la productora Pegsa y la cadena británica BBC.

También, había asumido la presidencia del tribunal en lugar del magistrado Maximiliano Savarino, pero fue removida tras un pedido del defensor de Leopoldo Luque, Julio Rivas.

Además de Luque y Perroni, se encuentran imputados la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el médico clínico Pedro Di Spagna, la coordinadora de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini, y el enfermero Ricardo Almirón.

La mujer señaló en la última audiencia: De ser necesario, yo misma me aparto. Para denunciar a un juez, se necesitan motivos fundados".

En las distintas filmaciones se la observa caminando por los pasillos de los tribunales dos días antes del comienzo del juicio (9/3), mientras es grabada por una cámara, a la vez que discute con Baqué en la primera audiencia.

El testimonio de una policía la incriminó aún más cuando la custodia reveló que Makintach permitió la entrada de personas no autorizadas a la sala.

El juicio por la muerte del ex jugador de Nápoli y Boca corre más riesgo de suspenderse que de continuar con normalidad, por lo que la verdad de lo ocurrido podría esperar.