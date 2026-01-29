Caminaban con dos ruedas, un gato y balizas: lo acababan de robar y fueron detenidos

Dos hombres fueron detenidos durante la madrugada de este jueves tras ser sorprendidos con elementos robados de un auto en la Ciudad de Mendoza.

El hecho ocurrió cerca de las 2:40 , cuando personal policial de la Comisaría 6ª realizaba un patrullaje preventivo y observó a dos sujetos circulando por la intersección de Fader y Alpatacal transportando dos auxilios, un gato hidráulico y balizas , sin poder justificar su procedencia.

Al ampliar el recorrido, los efectivos se entrevistaron con un joven de 21 años , identificado como J.C.M. , en Pasaje Canto, entre Bolivia y Alpatacal , quien reconoció los elementos como de su propiedad. La víctima manifestó que habían sido sustraídos del interior de su auto Ford Focus , que se encontraba estacionado en la vía pública, luego de que forzaran las medidas de seguridad.

Ante esta situación, los sospechosos, G.F. (31) y E.L. (30) , este último con medida judicial vigente de comparendo y citación, fueron aprehendidos y trasladados a sede policial .

En el caso interviene la Oficina Fiscal de jurisdicción , que dispuso las actuaciones correspondientes.

Asalto a un joven en Las Heras

Un joven de 18 años fue víctima de un asalto durante la noche del miércoles en Las Heras, cuando circulaba en su bicicleta por la vía pública.

El hecho ocurrió alrededor de las 23 horas, en calle Aristóbulo del Valle, antes de Paso Hondo, jurisdicción de la Comisaría 56ª. Según informaron fuentes policiales, la víctima, identificada como G.E.S. (18), se desplazaba en una bicicleta rodado 29 cuando fue interceptada por varios sujetos.

Bajo amenazas con un arma de fuego, los delincuentes le sustrajeron el rodado y se dieron a la fuga en dirección al barrio Centorbi.

Tras la denuncia, se dio intervención a la Oficina Fiscal de jurisdicción, que dispuso las actuaciones correspondientes para dar con los autores del hecho.