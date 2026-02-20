20 de febrero de 2026 - 10:47

Calles salvajes: tras un roce, un motociclista mató a golpes a un automovilista

El hecho ocurrió tras un roce entre un auto y una moto. El conductor del auto habría atacado al joven con un palo, este respondió con dos golpes de puño y el hombre cayó muerto.

Un episodio de extrema violencia en Ranelagh, en el partido de Berazategui terminó con un hombre de 54 años fallecido en plena vía pública. El trágico incidente, ocurrido ayer en la intersección de la Avenida Agote y la calle 366, se desencadenó tras una discusión de tránsito que escaló rápidamente a una pelea física.

Según testigos y los videos captados por cámaras de seguridad y teléfonos celulares, el conflicto se inició cuando un Chevrolet Corsa, conducido por Darío Lau (54), realizó una maniobra que "encerró" a una moto Honda CBX 250, en la que circulaba Agustín Carozzo (25). Tras el roce, que habría roto los espejos del rodado menor, ambos conductores descendieron para enfrentarse.

La secuencia fatal

En imágenes que se viralizaron en las últimas horas se puede ver que Lau descendió del auto armado con un palo y comenzó a atacar al motociclista. Luego el joven bajó de su vehículo y le dio al menos dos golpes de puño al conductor del auto. Ante el impacto, el hombre de 54 años se desplomó sobre el asfalto.

En los videos se observa que, tras la agresión, el propio joven intentó asistir al hombre al verlo desvanecido. Minutos después, una ambulancia del SAME arribó al lugar, pero los médicos solo pudieron constatar que Lau ya no presentaba signos vitales.

La policía dispuso la detención inmediata de Agustín Carozzo, quien quedó a disposición de la Justicia bajo la carátula de homicidio. La causa está en manos del fiscal Daniel Ichazo, titular de la UFI N°1 de Berazategui.

En otro video que generó incertidumbre se escucha a la víctima, poco antes de morir, asegurar que había sido agredido por cuatro personas. Sin embargo, esta versión aún no fue confirmada por los investigadores.

Ahora la investigación avanza para determinar las circunstancias del hecho y se esperan los resultados preliminares de autopsia para conocer la causa de muerte de Lau.

