Una discusión por "mala atención" en un almacén terminó en una pelea entre dos mujeres

Un clima de extrema tensión se vivió en un almacén de barrio de la ciudad de Neuquén, donde lo que comenzó como un reclamo verbal por la atención al cliente escaló rápidamente hasta convertirse en una brutal pelea entre una joven y una empleada del local .

Siempre quieren tener la razón: cuál es el signo del zodíaco que no da el brazo a torcer en las discusiones

El incidente se inició cuando una joven ingresó al local consultando por una mujer llamada Gladys. Ante la respuesta negativa de la empleada, la clienta manifestó su descontento: “Recién vino mi hermana y dijo que la trataste medio mal” , explicó, refiriéndose a una visita previa de su hermana adolescente para comprar papas fritas.

La discusión subió de tono cuando la cajera aseguró no registrar a la joven en cuestión, a lo que la clienta respondió con exigencias de mejorar la atención y gestos provocadores.

En ese lapso, la cajera dijo que no sabía quien era. “No la registro”. Pese a esto la joven se enojó aún más y le volvió a reclamar: “No me interesa, atendé bien a la gente, mejorá la atención".

A las piñas ♀️ Una chica fue a reclamar que la atendieron mal después de comprar unas papas y se cago a piñas con la vendedora por atenderla de mala gana ‼️ Crees que la vendedora reaccionó bien ❔que hubieras hecho vos en su situación? pic.twitter.com/jxtzUS78w3

La situación llegó a su punto crítico cuando la clienta se disponía a abandonar el local. Tras un intercambio de insultos, la mujer arrojó la bolsa de mercadería que había comprado contra la cabeza de la empleada. Acto seguido, la cajera salió de detrás del mostrador y agarró a la joven de los pelos.

Durante el enfrentamiento, las mujeres se golpearon y se tiraron del pelo, impactando contra una heladera y provocando daños materiales, incluyendo la caída de la caja registradora y la rotura de una balanza que se encontraba sobre el mostrador.

En un principio, los presentes observaron la escena con cierta pasividad e incluso entre risas. Un joven que se encontraba comprando intentó separarlas con poco éxito hasta que, con la ayuda de otra mujer y un hombre que ingresaron al comercio, lograron finalmente apartar a las involucradas hacia sectores distintos del local.

A pesar de la violencia del encuentro, no se han reportado lesiones de gravedad ni se registró una intervención policial formal en el momento del hecho. Sin embargo, las imágenes del conflicto se difundieron con rapidez a través de Instagram y otras plataformas digitales, generando una gran repercusión entre los usuarios.