Calentaban su casa con un brasero y un bebé se intoxicó con monóxido de carbono

Ocurrió esta madrugada en Las Heras. El niño de 8 meses fue atendido de urgencia en el hospital Carrillo.

En uno de los días más fríos del año, un bebé de apenas 8 meses fue asistido durante la madrugada del lunes tras sufrir una intoxicación por monóxido de carbono en una casa de Las Heras.

Fuentes policiales indicaron que el episodio ocurrió cerca de la 1.10 en un domicilio ubicado sobre calle Rioja al 4.700.

Según la información oficial, el hecho se desencadenó cuando la madre del menor llamó al 911 al notar que tanto ella como el bebé comenzaron a sentirse mal mientras calefaccionaban el hogar con un brasero. Al advertir la presencia de humo, decidieron retirarlo al exterior, pero el pequeño ya presentaba síntomas compatibles con intoxicación.

El menor sufrió vómitos y una descompensación, por lo que fue trasladado de urgencia por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) al hospital Carrillo. Allí recibió asistencia médica inmediata, con suministro de oxígeno, y quedó internado en observación.

De acuerdo con el parte médico, el bebé se encuentra fuera de peligro.