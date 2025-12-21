CABA: agredieron a una oficial de la Policía para robarle su arma reglamentaria

El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad y la fiscalía ordenó peritajes y asistencia psicológica a la víctima.

Una oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) resultó herida durante la madrugada tras ser atacada por un delincuente armado en el barrio porteño de Balvanera. El hecho ocurrió alrededor de las 04.40, cuando la agente fue sorprendida por detrás.

Según el parte oficial, la oficial Florencia Micaela Martínez fue abordada por un hombre que le apoyó un arma de fuego en el cuello y le exigió la entrega de su arma reglamentaria. Ante la resistencia, se produjo un forcejeo que terminó con la caída de la policía al suelo, aunque logró evitar el robo antes de que el agresor escapara.

Durante la huida, el atacante efectuó un disparo, que impactó contra el suelo. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de la zona. La oficial fue asistida en el lugar por una ambulancia privada, que le diagnosticó traumatismo en codo derecho con escoriación y crisis de angustia, sin necesidad de traslado a un centro de salud.

A pesar del operativo de rastrillaje desplegado por los móviles policiales, el autor del ataque —que vestía una chomba azul y un gorro tipo piluso— no fue localizado. Según reportó la Agencia Noticias Argentinas, el hombre continúa prófugo.

Medidas judiciales y contención psicológica La fiscal Silvana Russi, titular de la Fiscalía Criminal y Correccional N.º 43, ordenó la intervención de la brigada y de personal de balística para el análisis del proyectil, además del relevamiento de testigos y de cámaras públicas y privadas.

Debido al violento episodio y al estado emocional de la víctima, se activó el protocolo de asistencia y se dio intervención al Centro de Orientación Urbana (CUP). La oficial será entrevistada por una profesional de psicología para recibir contención especializada ante situaciones de estrés traumático.