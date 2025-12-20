20 de diciembre de 2025 - 15:42

Bypass por accidente en alta montaña: un motociclista chocó a un camión y fue trasladado en helicóptero

El hecho ocurrió este sábado a la altura del Túnel 9. El conductor de la moto resultó con politraumatismos y fue trasladado en helicóptero hasta el Hospital Central.

Alta montaña: activan bypass tras un accidente entre una moto y un camión

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un siniestro vial entre una moto y un camión de origen paraguayo se registró este sábado en la zona de alta montaña en la Ruta Nacional 7, específicamente en el kilómetro 1.132, generando complicaciones en el tránsito en el corredor internacional.

El accidente tuvo lugar en el carril con sentido de circulación desde Uspallata hacia la ciudad de Mendoza. Según informaron, el hecho se produjo en las inmediaciones del Túnel 9 cuando una motocicleta rozó a un camión de tipo semi de origen paraguayo.

Como consecuencia del contacto entre ambos vehículos, el conductor de la moto sufrió diversos traumatismos, lo que requirió asistencia médica inmediata en el lugar. Luego de eso, fue trasladado en helicóptero desde Uspallata hacia el Hospital Central.

El motociclista herido fue trasladado hasta el Hospital Central

En el sitio del suceso trabajaron de forma coordinada efectivos de la Policía de Mendoza, personal de la Gendarmería Nacional y una unidad de ambulancia para asistir al herido y organizar el flujo vehicular. En el lugar activaron bypass para el tránsito.

Debido a las labores de emergencia, las autoridades solicitaron a los conductores circular con extrema precaución al transitar por esa zona de la alta montaña.

