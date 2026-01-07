Buscan intensamente en Salta a un hombre de 85 años y su nieto de 16 desaparecidos en un cerro

La preocupación crece en Rosario de la Frontera, en la provincia de Salta, donde se desarrolla un intenso operativo de búsqueda para dar con el paradero de un hombre de 85 años y su nieto de 16, desaparecidos desde el lunes tras salir a caminar por el cerro “La Cumbre”, en la Finca Ojo de Agua.
Se trata de Tránsito Roque Leal y su nieto Kevin Leal Segovia, quienes iniciaron la caminata alrededor de las 9 con la intención de regresar cerca de las17. Sin embargo, la última comunicación se produjo a las15.
Según informó Contacto Noticias, a esa hora el adolescente logró comunicarse con un familiar para advertir que su abuelo se había descompensado en la zona conocida como “Las Lagunillas” y solicitó ayuda urgente. Desde ese momento, no se volvió a tener contacto con ninguno de los dos.
La situación reviste especial gravedad debido a que el adulto mayor padece diabetes y requiere medicación, lo que incrementa la preocupación a medida que transcurren las horas sin novedades.
Al no regresar en el horario previsto, los familiares comenzaron una búsqueda por sus propios medios, aunque sin resultados positivos. Posteriormente, la hija del hombre y tía del menor radicó la denuncia correspondiente, según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta.
Un operativo contrarreloj
Tras la denuncia, las autoridades activaron el protocolo de emergencia. En el lugar trabajan efectivos de la Policía de Salta, fuerzas rurales, Defensa Civil y personas con conocimiento del terreno. Además, se aguarda la llegada de perros entrenados para rastrillajes en zonas de difícil acceso.
Desde el operativo solicitaron a la comunidad que, ante cualquier dato o información útil, se comuniquen de inmediato con la comisaría más cercana o llamen al 911.