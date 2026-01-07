7 de enero de 2026 - 23:08

Buscan intensamente en Salta a un hombre de 85 años y su nieto de 16 desaparecidos en un cerro

Ambos salieron a caminar el lunes por el cerro La Cumbre y no regresaron. El último contacto fue a las 15, cuando el adolescente pidió ayuda al advertir que su abuelo se había descompensado.

Crece la preocupación por dos personas perdidas en una zona serrana de Salta.

Crece la preocupación por dos personas perdidas en una zona serrana de Salta.

Foto:

Voces Críticas
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La preocupación crece en Rosario de la Frontera, en la provincia de Salta, donde se desarrolla un intenso operativo de búsqueda para dar con el paradero de un hombre de 85 años y su nieto de 16, desaparecidos desde el lunes tras salir a caminar por el cerro “La Cumbre”, en la Finca Ojo de Agua.

Leé además

Un camión quedó en posición de tijera y obstruyó el tránsito en alta montaña

Nuevo accidente en Ruta 7: un camión brasileño despistó cerca de donde se produjo otro siniestro vial

Por Redacción Policiales
Un muerto tras un choque entre dos autos en alta montaña 

Tragedia en alta montaña: un muerto tras un choque entre dos autos y activan bypass de tránsito

Por Redacción Policiales

Se trata de Tránsito Roque Leal y su nieto Kevin Leal Segovia, quienes iniciaron la caminata alrededor de las 9 con la intención de regresar cerca de las 17. Sin embargo, la última comunicación se produjo a las 15.

Según informó Contacto Noticias, a esa hora el adolescente logró comunicarse con un familiar para advertir que su abuelo se había descompensado en la zona conocida como “Las Lagunillas” y solicitó ayuda urgente. Desde ese momento, no se volvió a tener contacto con ninguno de los dos.

Crece la preocupación por dos personas perdidas en una zona serrana de Salta
Crece la preocupación por dos personas perdidas en una zona serrana de Salta.

Crece la preocupación por dos personas perdidas en una zona serrana de Salta.

La situación reviste especial gravedad debido a que el adulto mayor padece diabetes y requiere medicación, lo que incrementa la preocupación a medida que transcurren las horas sin novedades.

Al no regresar en el horario previsto, los familiares comenzaron una búsqueda por sus propios medios, aunque sin resultados positivos. Posteriormente, la hija del hombre y tía del menor radicó la denuncia correspondiente, según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta.

Un operativo contrarreloj

Tras la denuncia, las autoridades activaron el protocolo de emergencia. En el lugar trabajan efectivos de la Policía de Salta, fuerzas rurales, Defensa Civil y personas con conocimiento del terreno. Además, se aguarda la llegada de perros entrenados para rastrillajes en zonas de difícil acceso.

Desde el operativo solicitaron a la comunidad que, ante cualquier dato o información útil, se comuniquen de inmediato con la comisaría más cercana o llamen al 911.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Robó un auto Medrano, lo volcó en una finca y lo buscan por la zona.

Robó un auto en Medrano, lo volcó en una finca y la Policía lo busca por la zona

Por Enrique Pfaab
Lucas Tello, el acusado por la muerte de Nicolas Varas. 

Murió el joven que fue atropellado y arrastrado por 300 metros: la pareja detenida fue imputada por homicidio agravado

Por Redacción Policiales
Policía Federal.

Manejaba alcoholizado, chocó y mató: un policía federal quedó libre tras la polémica decisión del juez

Por Redacción Policiales
Impactante video: agarró una rotonda a 100 km/h, volcó y se deslizó por más de 50 metros.

Impactante video: agarró una rotonda a 100 km/h, volcó y se deslizó por más de 50 metros

Por Redacción Policiales