Buscan intensamente en Salta a un hombre de 85 años y su nieto de 16 desaparecidos en un cerro

Ambos salieron a caminar el lunes por el cerro La Cumbre y no regresaron. El último contacto fue a las 15, cuando el adolescente pidió ayuda al advertir que su abuelo se había descompensado.

Crece la preocupación por dos personas perdidas en una zona serrana de Salta.

La preocupación crece en Rosario de la Frontera, en la provincia de Salta, donde se desarrolla un intenso operativo de búsqueda para dar con el paradero de un hombre de 85 años y su nieto de 16, desaparecidos desde el lunes tras salir a caminar por el cerro “La Cumbre”, en la Finca Ojo de Agua.

Se trata de Tránsito Roque Leal y su nieto Kevin Leal Segovia, quienes iniciaron la caminata alrededor de las 9 con la intención de regresar cerca de las 17. Sin embargo, la última comunicación se produjo a las 15.

Según informó Contacto Noticias, a esa hora el adolescente logró comunicarse con un familiar para advertir que su abuelo se había descompensado en la zona conocida como “Las Lagunillas” y solicitó ayuda urgente. Desde ese momento, no se volvió a tener contacto con ninguno de los dos.

Crece la preocupación por dos personas perdidas en una zona serrana de Salta Crece la preocupación por dos personas perdidas en una zona serrana de Salta. Que Pasa Salta La situación reviste especial gravedad debido a que el adulto mayor padece diabetes y requiere medicación, lo que incrementa la preocupación a medida que transcurren las horas sin novedades.

Al no regresar en el horario previsto, los familiares comenzaron una búsqueda por sus propios medios, aunque sin resultados positivos. Posteriormente, la hija del hombre y tía del menor radicó la denuncia correspondiente, según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta.