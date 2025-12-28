28 de diciembre de 2025 - 21:18

Buenos Aires: le ofrecieron un mate mientras manejaba, perdió el dominio de su vehículo y murió tras volcar

Su esposa logró salir por sus propios medios y no necesitó traslado médico. La causa fue caratulada como “Muerte por accidente”.

Camioneta volcada en Olmos, Buenos Aires.

Los Andes | Redacción Policiales
Este domingo se registró un trágico accidente de tránsito en el cruce de la Ruta 6 y la Ruta 215, a la altura de Olmos, Buenos Aires. Allí, un hombre de 68 años murió tras volcar la camioneta que conducía. Al momento del siniestro, viajaba junto a su esposa, quien resultó ilesa.

Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, el hecho involucró a una camioneta Renault Duster blanca que circulaba con destino a la Costa Atlántica.

Como consecuencia del vuelco, falleció Rogelio Omar Medina, de 68 años, jubilado del Servicio Penitenciario Bonaerense, con domicilio en Monte Grande. En tanto, su esposa, Graciela Altamirano, de 65 años, también jubilada, logró salir por sus propios medios del vehículo y fue asistida en el lugar, sin necesidad de ser trasladada a un centro de salud.

De acuerdo con el testimonio de la mujer, el matrimonio se dirigía desde Monte Grande hacia la Costa cuando, en el momento en que ella le ofrecía un mate a su esposo, el conductor perdió el control del rodado, despistó y se produjo el vuelco fatal.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos de Abasto y una ambulancia del UPA zonal. La médica interviniente constató el fallecimiento del conductor. Además, se solicitó la presencia de peritos y del servicio de morguera para las actuaciones correspondientes.

La causa fue caratulada como “Muerte por accidente” y quedó en manos de la UFI N°14 del Departamento Judicial La Plata, a cargo de Ana Scarpino.

