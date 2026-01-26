Buenas noticias para el vecino herido en la balacera en Palmira: el último parte médico

El hombre de 32 años que resultó herido durante la balacera registrada el sábado por la tarde en el barrio Ramonof , de Palmira , se encuentra fuera de peligro y fue trasladado a sala común, según el parte médico difundido en las últimas horas por el Hospital Perrupato .

De acuerdo con el diagnóstico firmado por el médico Paolo Mantovani, el paciente, identificado como Cristian Exequiel Brito Morales, presentó una herida de arma de fuego con ingreso en cavidad abdominal y múltiples perforaciones intestinales. Tras ser intervenido quirúrgicamente, su evolución fue favorable y permanece internado, bajo control médico.

El hecho ocurrió el sábado alrededor de las 13:16 , en la Manzana M del barrio Ramonof, jurisdicción de la Comisaría 28ª. Según la reseña policial, un llamado al 911 alertó sobre disparos efectuados contra un domicilio de la zona. Al arribar al lugar, personal policial entrevistó a Rosa Hortensia Cortez, de 52 años, quien manifestó que se encontraba en su vivienda junto a su hija, Valeska Caterina Cortez, de 43 años, y su nieto, Matías Franco Chumba Cancino, de 20.

Siempre según el relato, tres personas que vestían indumentaria similar a la policial y chalecos antibalas ingresaron por la fuerza a la casa, golpearon a la hija y al nieto con las cachas de armas de fuego y exigieron dinero. Tras recorrer la vivienda, sustrajeron una suma de dinero no precisada y tres teléfonos celulares.

Al retirarse, los autores se desplazaron en dos vehículos, un Chevrolet Astra de color gris y otro automóvil de color crema o blanco, cuya marca no fue determinada. Antes de huir, efectuaron disparos en la vía pública y gritaron a los vecinos que se arrojaran al suelo.

En ese contexto, Brito Morales, quien se encontraba en las inmediaciones, había descendido de su automóvil en una heladería cercana. Al escuchar las detonaciones, intentó resguardarse en su Renault Logan blanco, momento en el cual los atacantes dispararon contra el vehículo, impactando en el baúl y en la puerta del conductor. Uno de los proyectiles lo hirió y fue trasladado de urgencia al Hospital Perrupato en su propio automóvil.

Los autores permanecen no identificados y se los busca con los datos aportados por testigos, que los señalaron como un hombre y una mujer que se movilizaban en los dos vehículos mencionados.

En el marco de la investigación, fuentes vinculadas a la causa indicaron que existen llamados previos de vecinos relacionados con presuntas situaciones de venta de droga. Se trata de un dato incorporado a la pesquisa, que es analizado por los investigadores como parte del contexto del hecho. La causa es instruida por la Oficina Fiscal de San Martín, con intervención de Policía Científica y personal de Investigaciones.