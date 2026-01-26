26 de enero de 2026 - 08:41

Buenas noticias para el vecino herido en la balacera en Palmira: el último parte médico

El hombre de 32 años recibió un disparo con perforaciones intestinales durante un supuesto asalto cometido por falsos policías en el barrio Ramonof. La investigación analiza el contexto del hecho y algunas denuncias hechas con anterioridad por algunos vecinos.

El herido por la balacera en Palmira evoluciona favorablemente y pasó a sala común.

El herido por la balacera en Palmira evoluciona favorablemente y pasó a sala común.

Foto:

Por Enrique Pfaab

El hombre de 32 años que resultó herido durante la balacera registrada el sábado por la tarde en el barrio Ramonof, de Palmira, se encuentra fuera de peligro y fue trasladado a sala común, según el parte médico difundido en las últimas horas por el Hospital Perrupato.

Leé además

Detuvieron a un joven armado durante un patrullaje preventivo en Guaymallén

Detuvieron a un menor de 15 años tras un asalto a tres adolescentes en Maipú

Por Redacción Policiales
Un hombre, que se encontraba bajo los efectos de drogas, fue reducido frente al Hospital Español.

Godoy Cruz: redujeron a una persona que intentó agredir a un guardia frente al Hospital Español

Por Redacción Policiales

De acuerdo con el diagnóstico firmado por el médico Paolo Mantovani, el paciente, identificado como Cristian Exequiel Brito Morales, presentó una herida de arma de fuego con ingreso en cavidad abdominal y múltiples perforaciones intestinales. Tras ser intervenido quirúrgicamente, su evolución fue favorable y permanece internado, bajo control médico.

El hecho ocurrió el sábado alrededor de las 13:16, en la Manzana M del barrio Ramonof, jurisdicción de la Comisaría 28ª. Según la reseña policial, un llamado al 911 alertó sobre disparos efectuados contra un domicilio de la zona. Al arribar al lugar, personal policial entrevistó a Rosa Hortensia Cortez, de 52 años, quien manifestó que se encontraba en su vivienda junto a su hija, Valeska Caterina Cortez, de 43 años, y su nieto, Matías Franco Chumba Cancino, de 20.

Siempre según el relato, tres personas que vestían indumentaria similar a la policial y chalecos antibalas ingresaron por la fuerza a la casa, golpearon a la hija y al nieto con las cachas de armas de fuego y exigieron dinero. Tras recorrer la vivienda, sustrajeron una suma de dinero no precisada y tres teléfonos celulares.

Al retirarse, los autores se desplazaron en dos vehículos, un Chevrolet Astra de color gris y otro automóvil de color crema o blanco, cuya marca no fue determinada. Antes de huir, efectuaron disparos en la vía pública y gritaron a los vecinos que se arrojaran al suelo.

En ese contexto, Brito Morales, quien se encontraba en las inmediaciones, había descendido de su automóvil en una heladería cercana. Al escuchar las detonaciones, intentó resguardarse en su Renault Logan blanco, momento en el cual los atacantes dispararon contra el vehículo, impactando en el baúl y en la puerta del conductor. Uno de los proyectiles lo hirió y fue trasladado de urgencia al Hospital Perrupato en su propio automóvil.

Los autores permanecen no identificados y se los busca con los datos aportados por testigos, que los señalaron como un hombre y una mujer que se movilizaban en los dos vehículos mencionados.

En el marco de la investigación, fuentes vinculadas a la causa indicaron que existen llamados previos de vecinos relacionados con presuntas situaciones de venta de droga. Se trata de un dato incorporado a la pesquisa, que es analizado por los investigadores como parte del contexto del hecho. La causa es instruida por la Oficina Fiscal de San Martín, con intervención de Policía Científica y personal de Investigaciones.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Hospital Iturraspe de Santa Fe.

Mataron a un adolescente de 16 años en un ataque a tiros en Santa Fe

Por Redacción Policiales
Hospital Regional “Dr. Ramón Carrillo”. (archivo)

Santiago del Estero: un hombre apuñaló a su amigo por celos y fue detenido

Por Redacción Policiales
Incendio en la cancha de Boca.

Incendio frente a la cancha de Boca: cuatro personas atendidas y un restaurante evacuado

Por Redacción Policiales
Atropellaron a un ciclista alcoholizado que intentó cruzar la ruta 40.

Atropellaron a un ciclista alcoholizado que intentó cruzar la ruta 40

Por Redacción Policiales