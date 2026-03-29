29 de marzo de 2026 - 09:41

Atropelló a dos niños en Godoy Cruz mientras conducía borracho: cuál es el estado de las víctimas

Ocurrió en la intersección de calles El Salvador y Cuba. Una niña de 5 años se encuentra internada en el Hospital Notti. El conductor quintuplicó el límite de alcohol permitido.

Ocurrió este sábado en Godoy Cruz.

Ocurrió este sábado en Godoy Cruz.

Foto:

Los Andes
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre de 44 años fue detenido este sábado en Godoy Cruz tras atropellar a dos menores mientras conducía en evidente estado de ebriedad. El hecho ocurrió en la intersección de calles El Salvador y Cuba, en el barrio Los Barrancos 2, donde intervino personal de la Comisaría 50.

Leé además

El Estadio Malvinas Argentinas recibe un duelo grande entre Deportivo Maipú y Godoy Cruz

Choque estelar en Mendoza entre Deportivo Maipú y Godoy Cruz: hora, TV, formaciones
La Copa Desafío fue todo un éxito en el Valle de Uco.

Copa Desafío: El Valle de Uco fue una fiesta

Cómo ocurrió el accidente: quintuplicó el alcohol permitido

Según se informó, el conductor circulaba a bordo de un VW Gol cuando embistió a una niña de 5 años y un adolescente de 14. Tras el aviso inmediato al 911, efectivos policiales llegaron al lugar y constataron la situación. Ante ello también se hizo presente personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia.

La menor sufrió politraumatismos y fue trasladada de urgencia al Hospital Notti, donde quedó internada. En tanto, el chico de 14 fue llevado por sus familiares a un centro de salud no precisado, con lesiones leves pero con intenciones de descartar cualquier problema físico.

Al realizarle el control de alcoholemia al conductor, el resultado arrojó 2,45 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que fue aprehendido en el lugar. Además, se procedió a la retención del vehículo. El caso quedó bajo la órbita del Juzgado Contravencional N°1 por una infracción del art. 667 bis de la Ley 9099.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El curioso día en el que Deportivo Maipú y Godoy Cruz jugaron por un cupo en la B Nacional

El curioso día en el que Deportivo Maipú y Godoy Cruz jugaron por un cupo en la B Nacional

Nicolás Olmedo, ídolo de Godoy Cruz que se retiró en el Deportivo Maipú

La previa de Deportivo Maipú y Godoy Cruz: jugadores que estuvieron en ambas veredas

Cárcel de  Almafuerte. Archivo Los Andes

Un preso de "muy alto perfil" pidió declarar en el caso de la nena de 11 años baleada en Godoy Cruz

la gran final del futbol femenino mendocino se juega en el malvinas argentinas

La gran final del fútbol femenino mendocino se juega en el Malvinas Argentinas