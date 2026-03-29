Atropelló a dos niños en Godoy Cruz mientras conducía borracho: cuál es el estado de las víctimas

Ocurrió en la intersección de calles El Salvador y Cuba. Una niña de 5 años se encuentra internada en el Hospital Notti. El conductor quintuplicó el límite de alcohol permitido.

Un hombre de 44 años fue detenido este sábado en Godoy Cruz tras atropellar a dos menores mientras conducía en evidente estado de ebriedad. El hecho ocurrió en la intersección de calles El Salvador y Cuba, en el barrio Los Barrancos 2, donde intervino personal de la Comisaría 50.

Cómo ocurrió el accidente: quintuplicó el alcohol permitido Según se informó, el conductor circulaba a bordo de un VW Gol cuando embistió a una niña de 5 años y un adolescente de 14. Tras el aviso inmediato al 911, efectivos policiales llegaron al lugar y constataron la situación. Ante ello también se hizo presente personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia.

La menor sufrió politraumatismos y fue trasladada de urgencia al Hospital Notti, donde quedó internada. En tanto, el chico de 14 fue llevado por sus familiares a un centro de salud no precisado, con lesiones leves pero con intenciones de descartar cualquier problema físico.