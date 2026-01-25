25 de enero de 2026 - 11:29

Atropellaron a un ciclista alcoholizado que intentó cruzar la ruta 40

Ocurrió ayer por la noche en Ugarteche. El conductor del vehículo dio negativo en el test de alcoholemia.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un ciclista de 20 años fue atropellado en la noche del sábado, cuando intentó cruzar la Ruta 40, a la altura de la entrada de Ugarteche, en el departamento de Luján de Cuyo.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:09, cuando un automóvil conducido por un hombre de 40 años circulaba de sur a norte y embistió al ciclista, quien habría cruzado la ruta sin advertir la presencia del vehículo.

Al llegar el personal policial, se realizaron los test de alcoholemia correspondientes. El conductor del auto arrojó resultado negativo, mientras que el ciclista dio positivo con 1,94 gramos de alcohol por litro de sangre.

Según el parte oficial, las lesiones no fueron de gravedad y no fue necesario el traslado en ambulancia. Sin embargo, por disposición del Juzgado Contravencional en turno, el joven fue trasladado a una dependencia policial y notificado por infracción al artículo 67 bis de la Ley 9099, que sanciona la conducción bajo los efectos del alcohol.

